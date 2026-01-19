Укр
Этот фургон давно должны были списать, но Toyota упорно держит его на конвейере уже 22 года

Во время, когда большинство автомобилей меняют поколения каждые 6–7 лет, Toyota HiAce выглядит настоящим анахронизмом. Текущая версия японского фургона дебютировала еще в 2004 году. И несмотря на это, модель не только до сих пор в производстве, но и получает очередное обновление для 2026 модельного года.
Toyota HiAce

Пока большинство мировых рынков перешли на новое поколение HiAce еще в 2019 году, японская версия осталась верна старой школе. Бескапотная компоновка, знакомый силуэт и рамная конструкция - все это сохраняется уже более двух десятилетий, сообщает Carscoops.

Обновление 2026 года не пытается маскировать возраст модели. Внешне изменения ограничились новой графикой светодиодных фар. Это тот самый HiAce, который легко узнать с первого взгляда. Все потому, что самые ощутимые изменения - внутри.

Салон наконец-то догнал современность

Даже базовые версии теперь получают 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, встроенный в центральную консоль. Он поддерживает навигацию и систему кругового обзора. К нему добавляется 7-дюймовая цифровая панель приборов, которая также стала стандартной для всех комплектаций.

Для HiAce это настоящий скачок вперед, ведь раньше интерьер выглядел откровенно утилитарно даже по меркам коммерческих авто. В версии Super GL появился подогрев передних сидений, а базовые исполнения получили доработанный фиксатор задних дверей.

Больше электроники и систем безопасности

Еще один большой шаг вперед - безопасность. Обновленный HiAce получил актуальный пакет Toyota Safety Sense с расширенным набором ассистентов водителя, включающий адаптивный круиз-контроль с учетом поворотов, систему удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и усовершенствованную систему автоматического торможения с широкими возможностями обнаружения препятствий. Для фургона, чья конструкция берет начало с начала 2000-х, это выглядит почти парадоксально.

Техника без сюрпризов

Под кузовом изменений не произошло. HiAce сохраняет раму и центральное расположение двигателя - решение, которое давно стало его фирменной чертой. Линейка моторов также осталась знакомой и включает 2,0-литровый бензиновый двигатель на 158 л.с. и 182 Нм, или 2,8-литровый турбодизель на 149 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Оба агрегата работают с 6-ступенчатым “автоматом” и доступны с задним или полным приводом. Никакой электрификации, по крайней мере пока.

Персонализация как часть философии

Toyota продолжает активно продвигать индивидуализацию HiAce. Для модели доступны пакеты от GR Parts и Modellista, а также десятки фирменных аксессуаров. Отдельно производитель выделяет тематические стили:

  • Overland - для путешествий и кемпинга;
  • Active Cruiser - для серфинга и водных видов спорта;
  • Urban City - для ежедневного городского использования;
  • Cool Luxury - для трасс и дальних поездок;
  • Craft Man - для строителей и рабочих бригад.

Цены и будущее модели

В Японии обновленный HiAce стартует в продаже 2 февраля. Базовая бензиновая версия DX стоит от 2,86 млн иен, а топовый дизельный Super GL Dark Prime II - до 4,68 млн иен, что эквивалентно $18 000 и $29 500 соответственно.

Несмотря на продление жизни этой генерации, Toyota уже намекает на будущее. На выставке мобильности в Японии в 2025 году показали электрический концепт HiAce, однако сроки запуска серийной версии пока не называют.

