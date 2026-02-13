Готовятся новые штрафы для таксистов: 8500 гривен за "подбор" пассажира с обочины

ФОТО: freepik.com|
В Украине остановку такси рукой хотят сделать незаконной
Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало проект закона о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях в части перевозок пассажиров на такси и легковыми авто на заказ.
Разработанный украинскими государственными деятелями документ предусматривает усиление контроля и установление новых оснований для административной ответственности как для перевозчиков, так и для цифровых платформ.
Штрафы вводятся за действия, которые сейчас являются вполне законными. Когда этот проект примут, таксистов будут штрафовать даже за традиционный “подбор” пассажира с обочины. Это будет классифицироваться как “выполнение автомобильным самозанятым перевозчиком перевозки пассажира легковым автомобилем по заказу, полученное не через платформу”.
За что будут штрафовать
Законопроект предлагает установить ответственность за:
- выполнение платных перевозок пассажиров без официальной регистрации (1700 гривен);
- выполнение перевозок по заказу, полученные не через цифровую платформу (8500 гривен);
- использование цифровых платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах (8500 гривен);
- осуществление перевозок без пройденного техосмотра и установленного и активированного таксометра (8500 гривен);
- нарушение других правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (850 грн).
Что это означает для рынка
Инициатива направлена на:
- детенизацию рынка такси;
- легализацию деятельности водителей с целью налогообложения;
- введение усиленного государственного контроля за цифровыми платформами.
Фактически речь идет о формировании новой модели регулирования, где все участники рынка - водители, перевозчики и онлайн-платформы - должны быть интегрированы в государственные реестры и работать только в рамках официального правового поля.
Потенциальные последствия
Если закон будет принят:
- часть перевозчиков может покинуть рынок;
- цифровые платформы будут обязаны пройти процедуру государственной идентификации;
- возрастет административная нагрузка на самозанятых водителей;
- неизбежный рост стоимости поездок из-за повышения расходов на легализацию деятельности и оплату возможных штрафов.
Статус документа
Сейчас это проект закона, который проходит этап публичного обсуждения. Окончательные формулировки и размеры штрафов могут быть изменены во время доработки как в меньшую так и в большую сторону.