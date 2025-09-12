Кабмин упростил получение "прав" для управления грузовиками с прицепом

Соответствующее постановление “О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами”, подготовлено Минэкономики, было принято на очередном заседании Правительства.

Читайте также: С какого возраста в Украине можно управлять автомобилями разных категорий

Постановление предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа. Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования по профессиональной подготовке, обучения и экзаменов остаются без изменений.

Кроме того, упрощение процедур повысит доступ к профессии для молодежи и женщин, укрепит логистическую способность государства, а также будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами и позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.

Напомним, что ранее существовало только пять категорий водительских прав. Затем их количество увеличили до нынешних 14, а сейчас Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения. Для открытия каждой категории нужно проходить обучение и сдавать экзамены в сервисных центрах МВД.