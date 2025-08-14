Как будут использовать новые тракторы Запорожские громады

Как отмечается в сообщении Запорожской ОВА, вся техника новая. По установленной процедуре государственных закупок приобретено два экскаватора-погрузчика JCB 3CX и его аналог Power Plus PBL480, описания которых редакция Авто24 неоднократно подавала в лентах новостей.

Также закуплено три трактора Lovol (Foton) трех моделей – 1304 (130 л.с.), 854 (85 л.с.) и 754 (75 л.с.), в которых первые две цифры в индексе указывают на силовой потенциал. С брендом Lovol наши читатели также знакомы.

В Петро-Михайловской громаде для благоустройства территорий и ремонта водопроводных сетей закупили экскаватор-погрузчик и трактор. Эта техника уже в работе.

"У нас есть два коммунальных предприятия, которые совсем не имели техники. Мы снимали необходимое оборудование, но теперь у нас будет собственное. Это сильно поможет обществу. Также за средства дотации мы планируем приобрести к этому трактору еще прицеп, дробилку для веток и косилку", – сообщила председатель Петро-Михайловской громады Светлана Тищенко.

Михайловская громада Запорожской области получила новый и современный экскаватор-погрузчик. Он пригодится во время ремонта и замены водопроводных сетей

"Этот экскаватор был нам очень нужен. Сейчас в нашей громаде реализуется программа "Питьевая вода". Мы планируем при поддержке международных партнеров заменить все водопроводы. Поэтому мы точно знаем, что эта спецтехника будет полезной для жителей громады, – сообщила председатель Михайловской ТГ Алла Король.

Еще два новых трактора получила прифронтовая Ореховская громада. Техника здесь крайне необходима для ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"На трактор мы поставим лопату, и таким образом будем разгребать завалы после прилетов. На другой, меньший, трактор приспособим прицеп для вывоза строительного мусора", – отметил начальник Ореховской ГВА Николай Виниченко.