Как будут выглядеть автомобильные фары будущего: Oracle показала революционные безлинзовые LED-лампы

Как рассказывает Carscoops, основная особенность этих фар заключается в полном отсутствии внешней линзы. Вместо традиционной конструкции Oracle использовала герметичные модульные светодиодные излучатели, размещены непосредственно в корпусе. Каждый элемент имеет защиту класса IP68, что гарантирует устойчивость к пыли, воды и других механических воздействий.

Отказ от внешней линзы имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, владельцы больше не сталкиваются с проблемой помутнения или трещин на пластике, что со временем портит оптику. Во-вторых, Oracle сделала ставку на ремонтопригодность - отдельные модули, такие как ближний или дальний свет, можно заменить отдельно, без необходимости покупать весь блок. Для сравнения, замена обычной фары с треснувшей линзой сегодня может стоить более 1000 долларов.

Фары установлены на съемных усиленных кронштейнах, которые легко заменяются в случае повреждения. Кроме того, корпус новинки имеет скульптурную форму, которую можно красить в цвет кузова - это открывает новые возможности для персонализации автомобиля.

Несмотря на впечатляющую инженерию, на старте безлинзовые фары Oracle будут доступны только для нескольких моделей - кроме Toyota Tacoma, компания готовит версии для Toyota 4Runner и Ford F-150. В дальнейшем список совместимых авто планируют расширить. Цена комплекта составит примерно 800–900 долларов, и это может стать новым стандартом для премиального рынка дополнительного освещения.