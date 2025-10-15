Как чувствует себя водитель фуры, которая переворачивается не один раз: видео

В течение двух дней нынешней недели на автобане А12, начинающейся на востоке Германии, проводится практический профилактический проект.

Как рассказывает verkehrsrundschau.de, в зоне отдыха водителей-дальнобойщиков Biegener Hellen Süd установили симулятор опрокидывания грузовика.

Лучше один раз увидеть, чем... попробовать на себе

Симуляторная установка на конкретных примерах демонстрирует физические силы, действующие во время аварии, вызванной, например, всего пятью секундами невнимательности за рулем.

Читайте также В Эстонии автомобили ездят с водителем, который управляет на расстоянии

Автором проекта совместно выступили Федеральное управление автомобильных дорог Германии и полиция. В течение 14-15 октября они демонстрируют реалистичный сценарий, чтобы профессиональные водители были знакомы с опасностями дорожного движения.

Здесь воспроизведено действительно реалистичную картину, что позволяет дальнобойщикам воочию увидеть динамику опрокидывания грузовика, реально смоделировать ситуацию, увидеть последствия безумных нагрузок, действующих на человека за рулем и транспортное средство.

Показ в диалоге с водителями

Кроме симуляции, организаторы сосредотачиваются на непосредственных разговорах с водителями. Полиция и Autobahn GmbH стремятся обучать водителей и предотвращать аварии через личный контакт.

Читайте также Женщин за рулем грузовиков будет в Украине еще больше

Цель одна – лучше один раз водителю увидеть, чем потом в такую неприятность попасть самому. И хорошо будет, когда обойдется синяками, а не увечьем или даже более трагическим.

Специалисты немецкой ассоциации безопасности дорожного движения BG Verkehr и немецким советом по безопасности дорожного движения DVR, чьи логотипы собственности нанесены на симулятор, эту работу ведут из года в год, получая положительную реакцию дальнобойщиков. Их грузовой автомобиль с симулятором на платформе уже хорошо знают не только на ведущих зонах отдыха водителей грузового транспорта вдоль автомагистралей, но в городах Германии – профилактика превыше всего.

Все новое, то давно забытое старое

Мероприятие проводится в рамках Дней профилактики. Подобная демонстрация для водителей коммерческого транспорта, начиная от легкой группы и заканчивая тяжелыми машинами, не дебютная, проводится уже по крайней мере лет пять-семь.

В автошколах Германии, отделениях полиции подобные симуляторы из легковых машин на стационарных постах и на мобильных прицепных системах уже давно используются в профилактических целях как наглядное пособие.

Симулятор опрокидывания имеют автошколы, а также в совместном использовании Ассоциация безопасности дорожного движения и полиция. Фото: Polizeiautos.de, verkehrswacht-grafschaft-bentheim.de и открытые источники

Единой конструкторской школы на такие установки не существует, но принцип вращения легковушки вокруг продольной оси уже стал классикой. По этой же схеме и сделали установку из грузовика, взяв для образца кабину Mercedes-Benz Actros.

В отличие от "легковых" установок, симулятор грузовика работает более реалистично и водитель в салоне "искусственно созданного инцидента" получает очень убедительные аргументы того, что в дороге получается от невнимательности и беспечности за рулем.