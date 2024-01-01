Как Джо Байден причастен к новым коммунальным авто в Одессе

Законтрактованный и проплаченный во времена президентства Джо Байдена спецтранспорт недавно был изготовлен и передан коммунальщикам. За выделенные средства американских налогоплательщиков фонд USAID еще в прошлом году заказал ряду украинских городов машины в виде аварийно-ремонтных фургонов на шасси Isuzu NPR75L-K.

Новость о поступлении трех машин на своем сайте разместила мэрия Одессы. Как видно из нанесенных на фургоны надписей, получателем техники стало коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

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Исполнителем заказа международного фонда USAID, независимого агентства федерального правительства США, является украинский завод "Спец-Ком-Сервис", действующий под торговой маркой Polycar.

Фото: мэрия Одессы

В соответствии с техническими условиями, фургон разделен на два отсека, один из которых предназначен для комфортного размещения бригады из 6 человек, а второй отсек предназначен для специализированного оборудования и инструментов.

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Об автомобилях Isuzu N-серии редакция Авто24 писала уже не раз. А вот о специально разработанном фургоне для службы теплоснабжения коротко рассказать стоит.

Как видно из фото, фургон изготовлен по бескаркасной схеме из сэндвич-панелей с обязательным утеплителем, что обеспечивает прочность, но одновременно является легким и достаточную термоизолированным. Внутри и снаружи в конструкции предусмотрен целый ряд решений, повышающих износостойкость, защиту от повреждений и воды, что положительно влияет на срок эксплуатации.

Фото: мэрия Одессы

Технологический (грузовой) отсек с дополнительными нишами спроектирован так, чтобы автомобиль мог взять на борт максимальный набор оборудования, необходимого в процессе ремонта. В комплектации предусмотрены сварочный инвертор, генератор, мотопомпа для грязной воды, а пост газосварщика-резальщика оборудован пропановым и кислородным баллонами, газовым резаком и комплектом рукавов и манометров.

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Пассажирский кубрик в виде купе имеет автономный обогреватель, смотровое широкое окно, кондиционер. Сиденья по стандартам оборудованы ремнями безопасности, есть хорошее освещение салона, связь с кабиной и тому подобное.

Это не первый пакет помощи техники аварийного назначения от USAID. В 2023 году КП "Теплоснабжение города Одессы" получило три аварийные машины от этого международного фонда в рамках проекта энергетической безопасности. Те "летучки" имеют такое же исполнение фургона. Разница лишь в том, что кабины шасси остались оригинальными в белой краске, а в нынешнем пакете они желто-красные, как у всего фургона.

Тот спецтранспорт уже доказал свою эффективность в самых сложных ситуациях, обеспечивая оперативное реагирование и качественное выполнение ремонтных работ.