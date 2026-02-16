Фермер на тракторе John Deere показал искусный дрифт: видео

Тракторный дрифт явление довольно редкое, а на скользкой поверхности дороги этот способ прохождения поворотов в заносе в управляемом состоянии транспортного средства практически не встречается.

Однако нынешняя зима на европейской части континента добавила не только много снега, но ледяных дождей. Вот что пишет Авто24.

Читайте также Трактор-робот человека из кабины не будет вытеснять – он будет его заменять

Когда погода дает подсказку

Немецкий блогер der_spargelbauer выступает в социальных сетях от имени фермерского хозяйства Spargelhof Gut Holsterfeld в Зальцбергене, Германия, занимающегося выращиванием спаржи. И он на этот раз не изменил своей привычке снимать и показывать то, что привлекает.

Под этим ником комфортно себя чувствует фермер Сильван Шульце-Ведиге, который за фермерскими хлопотами находит время для съемки интересных сюжетов. Его юмористические и познавательные видео о буднях фермеров, работе в поле и технике (и особенно о любимых тракторах John Deere) имеют большую популярность в Instagram, на сайте хозяйства Gut Holsterfeld и ФБ-странице с таким же названием.

Гололедица не всегда плохо

Сильван воспользовался непогодой и после дождя и морозной ночи, превратившей фермерский двор в настоящий каток, прибегнул к экспериментам с тракторным дрифтом.

На всякий случай фермер перед показательным дрифтом на тракторе John Deere (на заднем плане) свой "течик" (Volkswagen Transporter впереди) со двора убрал. Скриншот: Авто24

Из видео трудно понять, были ли до этого "репетиции", но финальные сюжеты удивили и порадовали – трактор послушный, как загнузданный конь!

Как видно из видео, человек с трактором на идеально ровной скользкой поверхности, похожей на каток, может показывать образцы "высшего пилотажа", особенно в маневрах контролируемого заноса.

Читайте также Беспилотный трактор AgXeed установил мировой рекорд

John Deere получил бесплатную рекламу

Шеститонный (6,2 т) трактор John Deere 6130R для дрифта точно не разрабатывался – трудяга полей и сельских дорог. Его 130 лошадиных сил и исключительные для такого класса 1600 Нм крутящего момента дают хорошую результативность на вспашке, бороновании, сенокосе или транспортировке силосной массы.

Мощный 4,5-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель разгоняет машину до максимально скромной скорости 40 км/ч, а вот в поле с полным приводом под плугом он вообще ползает на пониженой. А вот в дрифте, как выяснилось, он настоящий фигурист, элегантно и контролируемо проходит все повороты.

На дороге такое лучше не делать

Из сюжета можно понять, что такой маневр на полном приводе не делался. Вероятно, Сильван выключил стандартный полный привод, оставив рабочей только заднюю пару колес.

Читайте также John Deere выпустил внедорожный пикап Gator

Получилось действительно красиво и оригинально. При этом трактор вел себя в управлении контролируемо, четко входил в нужную траекторию заноса на поворотах.



Несмотря на то, что двор не такой уж и большой, трактор под управлением фермера вписывался в запланированный "коридор", нигде не задел ни ограждения, ни деревьев. Не занесло его и за пределы двора.

Несмотря на казанку под колесами, John Deere 6130R даже с выключенным передним приводом в дрифте на поворотах шел с контролируемым заносом. Скриншот: Авто24



Под музыку дрифт зажигательный

Приятной неожиданностью с тракторным дрифтом стало то, что Сильван Шульце-Ведиге не ограничился одним роликом, где он комментирует свои маневры на тракторе.

Читайте также Продажа тракторов в мире и в Украине: обзор редакции

Вторую часть видеопоказа он сделал еще ярче, наложив на звуковую дорожку очередных дублей из тракторного дрифта фонограмму.

Музыка в сочетании с кадрами культового сериала “Форсаж” добавила темпоритма, сделала сюжет динамичным, а производителю трактора подарила бесплатную и очень убедительную рекламу, мол, даже на скользкой дороге техника John Deere послушная и не подведет.