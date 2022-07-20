Возвращение коррупционных схем в сервисных центрах МВД происходит во время войны. Видео о том, как работает система, появилось в сети.

Сотрудники сервисных центров МВД специально создают очереди для того, чтобы люди были вынуждены обращаться к "бегункам" и "решалам". Видео таких действий сотрудников выложил на своей странице в соцсети народный депутат Александр Куницкий.

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“В борьбе с "бегунками" руководство Сервисных Центров во главе с Евгением Моисеенко вышло на самих себя. Недавно IT-специалисты ГСЦ внесли изменения в работу электронной очереди, результаты вы можете видеть на этом и других видео из Сервисных Центров. Очереди, скандалы, люди не могут выполнить процедуру ни по одному из направлений. Что явилось причиной, небрежность или саботаж, еще предстоит разобраться. Хотите знать почему "НЕТ МЕСТ" в электронной очереди, смотрите видео до конца”, – пишет Александр Куницкий.