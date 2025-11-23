Как изменились цены на новые автомобили в Украине во время войны

Несмотря на все удары по экономике, рынок новых авто продолжает работать и даже показывает признаки восстановления. Но вместе с этим украинцы столкнулись с тем, что цена нового автомобиля стала значительно дороже. И речь не только об ощущениях - это подтверждают цифры от AUTO-Consulting.

Сколько сейчас стоит новый автомобиль и как изменилась средняя цена

По данным AUTO-Consulting:

в 2021 году средняя стоимость нового авто составляла 26,5 тыс. евро;

в 2022 году - уже 30,7 тыс. евро;

в 2025 году среднее значение превышает 32 тыс. евро.

В евровом эквиваленте рост составил более 20% за четыре года.

Но в гривне картина еще более контрастная. Если в 2021 году средняя цена была около 720 тыс. грн, то в 2025-м она поднялась до 1,5 млн грн. Это увеличение на 115%, фактически - более чем вдвое.

Почему новые авто подорожали: ключевые факторы

Рост стоимости новых автомобилей в Украине объясняется несколькими параллельными процессами:

Курс евро

Это главный драйвер подорожания. За четыре года гривна существенно потеряла в стоимости относительно евро, а большинство контрактов импортеров привязаны именно к евровым ценам.

Логистика стала дороже

Во время войны стоимость транспортировки автомобилей выросла в разы - от изменения маршрутов до увеличения расходов на страхование и доставку.

Автомобильная инфляция

Производители во всем мире регулярно поднимают цены - из-за подорожания комплектующих, электроники, металла, логистики. Украинский рынок - часть этого процесса.

Структура рынка изменилась: бюджетные авто исчезли, премиум вырос

На среднюю стоимость нового авто повлияло не только подорожание, но и изменение модели потребления.

Выход бюджетных моделей

С рынка исчезли многие доступные автомобили: часть производителей приостановила продажи во время войны, некоторые бренды прекратили поставки моделей начального уровня. Китайские производители также перестали завозить лоукост-сегмент.

Рост доли премиума

Украинцы стали покупать больше авто среднего и премиального класса. Частично это связано с тем, что именно такие модели остались в наличии, частично - с поведением покупателей, которые отдают предпочтение более дорогим, но более надежным авто.

Новые китайские бренды среднего и премиум-сегмента

На рынок зашли новые игроки, которые формируют высшую среднюю цену - Zeekr, Voyah, Hongqi, Avatr, BYD Seal и другие. В то же время дешевые китайские модели почти исчезли.

Повлияло ли это на продажи?

Да. Премиальные автомобили стали покупать реже, о чем свидетельствуют отчеты дилеров. Однако общий рынок восстанавливается преимущественно за счет среднего сегмента и новых китайских брендов.

Рост средней цены - не только о подорожании, но и о том, что структура рынка изменилась. Украинцы покупают более дорогие модели, а доступный сегмент практически исчез.