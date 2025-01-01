Как изменялись цены на АЗС в последнее время

Как сообщает enkorr.ua напряжение частично спало из-за снижения цен на бензин в опте, что вернуло маржинальность АЗС к более приемлемым значениям. Хотя без определенных исключений не обошлось.

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Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 15 по 22 июля оптовая стоимость бензина в среднем уменьшилась на 2,85 грн/л (50,03 грн/л), дизельного топлива и сжиженного газа увеличилась на 0,44 грн/л (50,27 грн/л) и 0,21 коп./л (28,49 грн/л).

На колонках тем временем произошли чисто косметические изменения: А-95 подешевел на 2 коп./л (59,03 грн/л), LPG - на 2 коп./л (34,44 грн/л), дизель символически добавил 8 коп./л (56,03 грн/л).

Благодаря проседанию опта маржинальность бензина в моменте превысила среднюю за I полугодие этого года (8,82 грн/л) и составила 9 грн/л, (+2,88 грн/л).

Напряжение сохраняется по дизтопливному, где наценка составляла 5,76 грн/л, еще уменьшившись на 30 коп./л. Этот показатель на почти 3,10 грн/л меньше среднего в первом полугодии.

Продолжает радовать ритейлеров газ: хотя расчетный показатель маржи снизился за неделю на 23 коп./л, абсолютный показатель 5,95 грн/л остается выше приобретения в январе-июне (5,62 грн/л в среднем).