Как легально выехать за границу на чужом авто: инструкция от сервисного центра МВД

Люди ищут варианты, как выехать из Украины: автобусом, поездом, собственной машиной, берут машины у родственников или друзей. Примем во внимание последний вариант и разберемся, какие документы нужны для выезда за границу на чужой машине.

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Для выезда за границу необходимо позаботиться о регистрационных документах на авто. Если человек берет авто у родственника или друга, то нужно оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Оно выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД. Предварительно взять талон на "перерегистрацию транспортного средства" в терминале, размещен в помещении сервисного центра МВД, или через онлайн-функционал Е-запись.

Необходимые документы для получения свидетельства о регистрации транспортного средства для выезда за границу:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

При обращении владелец подписывает заявление о разрешении пользоваться автомобилем другому лицу. Этому лицу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Свидетельство владельца остается на хранении в сервисном центре МВД.

После возвращения из-за границы регистрационный документ на имя водителя или пассажира необходимо вернуть в сервисный центр МВД, в котором такое свидетельство было выдано, в течение 10 дней, а владелец должен забрать свой документ на авто.

На период военного положения есть возможность сдать регистрационный документ в любом сервисном центре МВД. Однако в таком случае владелец получит новый бланк свидетельства, за который нужно будет заплатить деньги, а старое свидетельство будет признано недействительным.

Необходимые документы для выезда за границу:

национальное водительское удостоверение;

международное водительское удостоверение (если страна посещения ратифицировала Женевскую Конвенцию о дорожном движении 1949 года);

свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу;

наклейка на авто или знак UA на номерных знаках;

международный страховой сертификат "Green Card".

Нотариально заверенная доверенность от владельца автомобиля также дает право на выезд на этом автомобиле из Украины. Но за границей она будет действительна при нескольких условиях. Документ нужно перевести на язык страны пребывания и легализовать в установленном порядке. То есть выполнить процедуры, которые необходимы для признания документа выданного в другой стране – апостиль или консульская легализация. Однако, эта процедура является более сложной, поэтому многим удобнее будет оформить свидетельство о регистрации для выезда за границу.