Как махлюют при сдаче теоретического экзамена на "права"

В сервисном центре МВД в Лубнах кандидат в водители пытался сдать теоретический экзамен с помощью помощника. Он использовал дополнительное техническое устройство, чтобы успешно сдать тестирование.

Администратор обратил внимание на подозрительное поведение мужчины во время сдачи экзамена: он сидел неестественно спокойно, почти не двигался и слишком быстро давал ответы. Первые 17 вопросов были решены молниеносно, а дальше мужчина начал делать вид, что размышляет над следующими заданиями. В итоге он допустил две ошибки. Впоследствии оказалось, что это была тщательно спланированная "операция" с использованием дополнительных технических средств: микронаушника, Bluetooth-соединения, телефона и камеры на магнитном креплении.

Во время разговора муж признался, что теоретическую часть экзамена не изучал. Его товарищ неоднократно пытался сдать тест по теории, но безуспешно. Поэтому мужчина решил не тратить время на подготовку и сразу начал искать более простой способ. В конце концов он обратился к посредникам, которые за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена.

В соответствии с Приказом МВД №515 во время проведения теоретических экзаменов, использование любых посторонних средств, электронных устройств или "помощников", предоставляющих неправомерное преимущество во время тестирования, запрещено. В случае выявления таких нарушений сдачи экзамена немедленно прекращается, а результаты тестирования – аннулируются.

Если хотите стать водителем, открыть новую категорию или вернуть удостоверение после лишения, то первый шаг – сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. И для этого необходимо не только обладать знаниями ПДД. Только половина экзаменационных вопросов касаются ПДД, а еще 10 вопросов о домедицинской помощи, строение транспортных средств и тому подобное.

После освоения теоретической части необходимо обратиться в сервисный центр МВД для сдачи теоретического экзамена. Во время тестирования кандидат в водители должен ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается не более 2 ошибок, иначе экзамен не сдан.

У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Если попытка оказалась неудачной, следующая будет доступна через десять календарных дней, начиная с 11-го.

Экзамен по теории проводится в специально оборудованном классе. Компьютеры защищены программой DLP, что затрудняет посторонний доступ. Перед началом и в течение экзамена кандидат в водители проходит проверку с помощью системы Face-ID. В помещении экзаменационного класса установлены видеокамеры. Поэтому получить подсказку или подсмотреть ответ достаточно сложно.