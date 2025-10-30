Как мошеннические чат-боты "зарабатывают" на водителях

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины предостерегают граждан от мошеннических чат-ботов, которые действуют в популярных мессенджерах и соцсетях. Они обещают быстро "решить вопрос" с автомобилем - зарегистрировать, перерегистрировать, получить водительское удостоверение или "проверить авто по всем базам".

Читайте также: Как выявляют поддельные водительские документы

Такие чат-боты часто имитируют официальные сервисы, используя логотипы, цвета и даже ссылки, похожие на украинские государственные домены. Их главная задача - выманить персональные данные или деньги.

Как работают мошеннические схемы

Злоумышленники создают боты в популярных мессенджерах, которые якобы предоставляют официальные услуги сервисных центров МВД Украины. Они предлагают "проверить транспортное средство по всем реестрам", "оформить" регистрацию или перерегистрацию без посещения сервисного центра МВД, "ускорить" получение водительского удостоверения или даже получить консультацию и очередь "вне системы" за отдельную плату.

После короткого общения бот обычно просит оплатить "административный сбор" или прислать фото документов - паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства или банковской карты. В дальнейшем мошенники используют эти данные для похищения средств или оформления фиктивных сделок.

Как распознать фейковый чат-бот

Чаще всего такие ресурсы не имеют официального домена "gov.ua" или верификационной отметки (синей галочки). Они могут предлагать оплату на личную карточку, обещать "внеочередную запись" или оформление документов без вашего присутствия. Также мошенники нередко ссылаются на "службу поддержки" сервисных центров МВД в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp), хотя официальных каналов в этих платформах не существует.

Как обезопасить себя

Получайте услуги только через официальные ресурсы МВД - сайт hsc.gov.ua, приложение "Дія" или "Кабинет водителя".

Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личные данные в чат-ботах, не имеющих государственного домена.

Не пользуйтесь услугами "посредников" - ни одно постороннее лицо не может официально повлиять на процесс получения государственной услуги.

Все государственные услуги по регистрации, перерегистрации транспортных средств, получения или замены водительского удостоверения предоставляются онлайн через официальные сервисы с доменом gov.ua.