Как мошенники "разводят" водителей такси на деньги и как этого избежать

Большинство пассажиров считают, что водители такси постоянно хотят выманить из пассажиров больше денег. Для этого существует много методов, о которых знают таксисты. Но существует и обратная практика – когда пассажиры могут надуть водителя.

О нескольких самых распространенных схем обмана водителей такси рассказали в сервисе вызова авто OnTaxi.

Кстати что делать, если забыл вещи в такси

Как работает схема

Мошенники создают фейковые аккаунты в приложениях такси, заказывают доставку, а потом просят водителя купить что-то "мелкое": пачку сигарет, конфеты, продукты. В то же время они убеждают водителя пополнить им мобильный счет, мол, сразу вернут деньги вместе с оплатой за поездку. Такие заказы чаще всего оформлены как наличные, поэтому никакой защиты через систему нет.

Когда водитель приезжает на место, "клиент" просто исчезает - трубку не берет, денег не возвращает. В результате водитель остается с ненужными покупками и минусом в кармане - обычно от 500 до 1000 гривен.

Реальные случаи

В OnTaxi уже заблокировали одного такого "клиента" по имени Андрей. Оказалось, что он имел несколько аккаунтов с разными номерами телефонов и даже различными устройствами.

Сервис сейчас активно отслеживает подобные профили и призывает водителей сообщать о подозрительных заказах.

Другие популярные способы обмана

Мошенники не ограничиваются только "доставками". Есть еще несколько классических трюков:

Фальшивые купюры. Пассажир просит разменять деньги, пользуясь тем, что водитель имеет много мелких купюр.

Маршрутные "петли". Клиент просит заехать "на минутку" в несколько мест, а потом исчезает, не рассчитавшись.

Разговоры вне приложения. Любые договоренности "на словах" - это риск. Как только общение выходит за пределы приложения, водитель теряет защиту сервиса.

Как защититься

Кстати как распознать бывшее такси при поиске подержанного авто

В OnTaxi отмечают:

никогда не покупайте товары за свой счет - это не входит в ваши обязанности;

не пополняйте чужие счета и не переводите деньги на неизвестные номера;

не выходите из официального приложения и не соглашайтесь на "удобные договоренности" напрямую с пассажиром;

при малейших сомнениях сообщайте в службу поддержки.

Вывод

Таксист - это работа, где приходится ежедневно доверять незнакомым людям. Но мошенники хорошо пользуются человеческой доверчивостью, поэтому бдительность - главная безопасность водителя.

Не стоит стесняться отказывать в странных просьбах и лучше потратить минуту на проверку заказа, чем потом - час на поиск "пропавшего клиента".