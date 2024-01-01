Как может выглядеть следующий Kia Sportage: интересный дизайн

Пока Kia готовит североамериканский дебют североамериканского кроссовера Sportage 2026 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, дизайнеры tedoradze.giorgi, выпустили видео с рендерингом Kia Sportage следующего поколения.

Модель выглядит спортивно и немного экзотично для основного компактного кроссовера и имеет мало черт с текущим, сообщает Autoevolution.

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Традиционной решетки на нем нет, а световая линия абсолютно переосмыслена. Бампер имеет три воздухозаборника, капот меньше, а спортивные дверные ручки врезаны.

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Скорее всего, дизайнеры видят его как электромобиль, ведь решетка радиатора закрыта.