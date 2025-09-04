Укр
Как найти ближайший сервисный центр МВД

Найти ближайший сервисный центр МВД можно не только через поисковую систему, но и на сайте учреждения.
На сайте Главного сервисного центра МВД размещено удобную навигационную панель, где есть зеленая кнопка “Выбери ближайший сервисный центр МВД”. Она открывает интерактивную карту, где можно найти нужное сервисное подразделение и посмотреть адрес, график работы и телефон для справок.

Также всю актуальную информацию можно найти в разделе “Контакты”. Здесь открывается интерактивная карта Украины, которая позволяет выбрать нужную область и просмотреть подробные данные по каждому территориальному сервисному подразделению и региональному сервисному центру МВД.

Для этого необходимо нажать на нужную область и вся информация сразу появится на экране. Здесь указываются: адреса сервисных центров МВД, индекс, график работы, телефон для справок и e-mail. Дополнительно указывается предоставление услуг. Если у сервисных центров МВД есть надпись – возможность сдачи теоретических и практических экзаменов, – это говорит, что в выбранном подразделении проводит экзаменационная деятельность.

График работы территориальных сервисных центров МВД, которые предоставляют услуги:

  • вторник–пятница: 08:00–17:00 (без перерыва на обед),
  • суббота: 08:00–15:45 (без обеденного перерыва),
  • выходные: воскресенье, понедельник.

График работы Главного и региональных сервисных центров МВД:

  • понедельник–четверг: 09:00–18:00,
  • пятница: 09:00–16:45,
  • обеденный перерыв: 13:00–13:45,
  • выходные: суббота, воскресенье.
