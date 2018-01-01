13:01, сегодня

Качество выполняемых работ на СТО в первую очередь зависит от квалификации ее работников – приемщиков, механиков, слесарей и электриков. Разберемся, как происходит процесс получения необходимых для работы навыков на примере сети Корпорации УкрАВТО.

Обучаться нужно постоянно

Ни один процесс в бизнесе не происходит без исполнителей соответствующей квалификации. А в случае с высокотехнологичным автомобильным бизнесом квалификацию работников автоцентров нужно постоянно держать в соответствии с уровнем современных технологий. Ведь каждый год у любого автомобильного бренда появляются все новые и новые модели, каждая из которых имеет свои особенности.

Добавьте к этому постоянно ужесточающиеся экологические требования, развитие информационных технологий и их интеграцию в современные автомобили. Все эти факторы с каждым годом повышают стандарты квалификации сервисных работников.

Готовых специалистов найти просто невозможно. Их нужно обучать. Но обучение “с чистого листа” – слишком долгий и трудоемкий процесс. Именно поэтому УкрАВТО сотрудничает с учебными заведениями, которые дают будущим специалистам хорошие базовые знания.

С университетской скамьи

Основным источником кадров для Корпорации УкрАВТО является Национальный транспортный университет (НТУ) в Киеве.

Около 40% руководства компании, управляющих автосервисом, получили образование именно здесь. Это учебное заведение в свое время закончил и Почетный Президент компании УкрАВТО – Тариэл Шакрович Васадзе.

Корпорация УкрАВТО и НТУ работают в совместном проекте по подготовке студентов профильных направлений на базе Учебного центра Корпорации с последующим трудоустройством.

За последние пять лет через ряды учебного Центра прошло более 200 лучших студентов НТУ, большинство из которых удачно прошли тестирование и были трудоустроены на предприятиях сети. Некоторые из них уже успели продемонстрировать карьерный рост и получили руководящие должности.

Работники Корпорации УкрАВТО непосредственно задействованы в процессе обучения студентов профильных учебных заведений Украины, с которыми сотрудничает Корпорация. Это позволяет услышать новое поколение и дать ему максимально актуальную и практическую информацию.

Еще одним важным профильным предприятием, с которым Корпорация плодотворно сотрудничает, является Учебно-научный центр профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины, расположенный прямо напротив предприятий-флагманов и Учебного центра УкрАВТО.

Каждый год десятки студентов учебного заведения проходят практическое обучение в автоцентрах компании, приобретая реальные практические навыки. Лучших студентов Корпорация УкрАВТО приглашает для трудоустройства.

Работают и учатся

Ведется систематическая работа и в части повышения квалификации трудоустроенных сотрудников. Корпорация УкрАВТО на постоянной основе проводит аудит и повышение уровня знаний своих работников в специализированных центрах обучения, входящих в структуру компании. Здесь обучение и повышение квалификации – это непрерывный процесс, в котором участвуют все специалисты сети, независимо от должности и направления деятельности. В течение года каждый из сотрудников проходит 3-5 тренингов по различным темам. Например, за прошлый год в центральном учебном центре прошло около ста тренингов по 78 темам, на которых обучились около 800 человек.

Особое внимание в обучении уделяется персоналу автосервиса, поскольку постоянные изменения в технологиях ремонта и обслуживания автомобилей требуют новых знаний. Отдельные тренинги нацелены на качество самого процесса обслуживания и клиентоориентированного подхода в обслуживании, общения с заказчиками и специальным навыкам.

Есть в Корпорации и региональные учебные центры, которые расположены на 40% областных предприятий компании. Они дают возможность учиться работникам с минимальным отрывом от работы. Контроль качества обучения осуществляется централизовано.

Проверка и контроль

Обязательным для всех сотрудников УкрАВТО является тестирование. Оно проводится после каждого обучения или тренинга с целью проверки их эффективности. Кроме того, все сотрудники УкрАВТО проходят обязательные ежегодные тестирования, что позволяет контролировать уровень квалификации каждого сотрудника. Также тестирования являются обязательными при вступлении в новую должность.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что профессиональное обучение в компании происходит на всех уровнях и имеет масштабный и системный подход. Этот фактор имеет огромное значение, поскольку дает Корпорации УкрАВТО существенные конкурентные преимущества перед остальными автомобильными компаниями Украины.