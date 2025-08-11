Как написать официальное обращение в сервисный центр МВД

Ежемесячно в Главный сервисный центр МВД поступает тысячи обращений – с вопросами, жалобами или предложениями от граждан. Однако часть из них не может быть рассмотрена из-за формальных ошибок, которые допускают при их представлении. Чтобы обращение было рассмотрено и не осталось без ответа, стоит придерживаться ряда формальностей при их оформлении.

За 7 месяцев этого года Главным сервисным центром МВД (не считая обращений в региональные и территориальные подразделения), зарегистрировано 26 095 входящих документов, рассмотрено 2 432 адвокатские запросы, 768 – запросов на получение публичной информации, 5 227 – обращений граждан. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет количество зарегистрированных документов постоянно увеличивается. Так, в 2022 году специалистами Главного сервисного центра МВД обработано 11 тыс. входящих документов, в 2023 году – 28 тыс., в прошлом году – 42 тыс.

В среднем за один календарный месяц Главный сервисный центр МВД обрабатывает около 4 тысяч электронных обращений от граждан, а это 48 тысяч в год. И около половина из них – возвращаются отправителям из-за несоблюдения требований закона Украины “Об обращениях граждан”.

В Главном сервисном центре проанализировали типичные ошибки, которые обычно допускают граждане при оформлении обращений. Важно помнить: обращение в сервисный центр МВД – это официальная форма коммуникации, а не сообщение в социальных сетях или мессенджерах. Поэтому обращение имеет четкую структуру и официальное содержание – суть вопроса, четкую формулировку, указанные необходимые контакты, соответствие требованиям местного законодательства.

Самые типичные ошибки при оформлении обращения

Отсутствуют контактные данные – без фамилии, имени, отчества, обратного адреса (электронного или почтового).

Нечеткое содержание обращения – текст не содержит конкретного запроса или суть изложена слишком обще или эмоционально, как в соцсетях.

Отсутствуют копии документов – если обращаетесь с вопросом, которое требует подтверждения личности, обязательно добавляйте соответствующие документы.

Плохое качество прикрепленных документов – фото или сканы документов размытые, обрезанные, нечитабельные – это делает невозможным объективное рассмотрение.

Ненадлежащее заверение копий – копии документов не содержат подписи, даты, отметки о заверении копии документов "Согласно оригиналу".

Отсутствует подпись заявителя – в письменном или сканированном обращении должна быть подпись – это подтверждение того, что обращение подает именно это лицо.

Размер электронного сообщения слишком большой – технические возможности электронного ящика Главного сервисного центра МВД позволяют получать сообщения размером не более 5 Mb.

Сервисные центры МВД рассматривают каждое обращение независимо от его формы или содержания. Даже если обращение является некорректным или не содержит полной необходимой информации, на его обработку тратится время, усилия специалистов и возрастает нагрузка.

Чтобы избежать лишних затрат времени и ресурсов, гражданам советуют ответственно подходить к подготовке обращений и правильно их оформлять. Четкое, содержательное и грамотно сформулированное обращение способствует его быстрому и эффективному рассмотрению.

Важные советы

Согласно закону Украины “Об обращениях граждан”, в обращении должно быть четко указано:

фамилия, имя, отчество;

место жительства;

изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования;

письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты;

в электронном обращении также должно быть указано электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или ответы о других средствах связи.

Подпись гражданина в электронном обращении может быть отсканированной, сфотографированной и тому подобное. Также обрабатываются обращения граждан, подписанные с применением электронной цифровой подписи.

Если обращение, оформлено без соблюдения указанных требований, оно возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями. В общем обращения граждан рассматриваются сроком до 30 календарных дней.

Обращение можно подать в Главный сервисный центр МВД:

по почте: ул. Лукьяновская, 62, г. Киев, 04052;

по электронной почте: info@hsc.gov.ua Форма для подачи электронных обращений граждан, размер сообщения не должен превышать 5 Mb;

лично (устно) во время личного приема: ул. Лукьяновская, 62, г. Киев.

Также возможно обратиться непосредственно в любой региональный сервисный центр МВД. Контакты доступны по ссылке на официальном сайте.