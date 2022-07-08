В связи с большим количеством беженцев появились новые правила обмена украинского водительского удостоверения на польское.

Многие украинцы интересуются, нужно ли менять украинские водительские права на польские, чтобы иметь возможность легально ездить по польским дорогам. Объясняем, как происходит такая процедура и когда она нужна.

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Специальный акт продлевает срок действия водительского удостоверения

До сих пор украинское водительское удостоверение нужно было заменить, когда наше пребывание в Польше превышало 185 дней. Если после пересечения границы мы регистрировались в этой стране на постоянное или временное проживание, то нам давали полгода на прохождение процедуры смены водительских прав. Однако текущая ситуация необычная, и эти правила были несколько изменены. Согласно спецзакону, все украинские водительские права будут действительны до 31 декабря 2022 года, даже если они в это время потеряли свою ценность. После этого периода, если мы решим остаться в Польше, нам придется их заменить.

Как обменять водительские права?

Первым шагом является посещение соответствующего офиса, ближайшего к нашему месту жительства. Обычно это мэрия, райотдел или староста. На месте мы получим соответствующую заявку, которую необходимо детально заполнить. Кроме заполненной заявки, мы должны подготовить следующие документы:

фотография размером 35 × 45 мм,

ксерокопия украинского водительского удостоверения,

перевод водительского удостоверения, подготовленный присяжным переводчиком,

паспорт или другой документ, подтверждающий легальное пребывание в Польше,

подтверждение уплаты обязательного сбора за водительские права в размере 100,50 злотых (около 650 грн). Оплату можно произвести непосредственно в офисе или перечислив на индивидуальный номер банка нашего ближайшего офиса и добавив подтверждение отправки перевода.

После такого запроса сотрудники офисов перешлют его в Посольство, чтобы сотрудники могли проверить действительность и правильность добавленного нами водительского удостоверения. Для этого также нужно уплатить консульский сбор, который сейчас составляет 125 злотых. Оплачивать его необходимо переводом на счет Генерального консульства Украины по месту жительства.

Штрафы за отсутствие водительских прав