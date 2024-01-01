Как оформить сделку купли-продажи подержанного авто, когда не работают сервисы МВД

Хакерская атака на государственные базы данных в Украине стала причиной сбоев в различных реестрах, в том числе регистрации автомобилей. Поэтому сейчас недоступны услуги заключения сделок купли-продажи подержанных машин. Новых авто это не касается, их можно оформить в СЦ МВД.

Чтобы купить или продать автомобиль, на сегодня существует несколько методов – заключение договоров купли-продажи с отсроченной регистрацией, у нотариуса или передача техпаспорта.

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Первый вариант, которые в этом году освоили перекупы автомобилей – заключение договоров купли-продажи с отсроченной регистрацией, утверждает Auto-Consulting. Это договор под обязательство, что покупатель переоформит авто в 2025 году, когда заработает эта услуга.

Заключить такое соглашение продавец и покупатель могут сейчас, а официально оформить его в сервисном центре – впоследствии.

Но здесь есть много нюансов, ведь без доступа к реестрам такие сделки несут много рисков. В частности, вполне возможно, что на транспорт предыдущего владельца существует обременение, запрет отчуждения, или требуется согласие жены-мужа. И даже когда предыдущий владелец уверен, что таких обременений нет, без проверки по реестрам этого вам не установит никто, а сам владелец может этого и не знать.

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Переоформление у нотариуса вполне возможно. Причем речь не только о доверенности, в том числе генеральной, но и заключению полноценного договора купли-продажи. В этом случае нотариус проверит авто по базе обременений. Однако все равно после восстановления баз данных машину придется зарегистрировать, получить номерные знаки и собственный техпаспорт.

Напомним, что передавая автомобиль по доверенности, не происходит передача собственности, поэтому владелец может в любой момент отозвать этот документ.

Кстати действительна ли доверенность в случае смерти владельца

Наиболее рискованный вариант – покупка “по техпаспорту”. Во время такой сделки продавец лишь передает свидетельство о регистрации транспортного средства продавцу и нигде не оформляет правовые отношения этого факта.

Ездить с чужим документом можно вполне законно – ни один полицейский не задержит водителя авто, который ездит с имеющимся “техпаспортом” другого человека. Однако продать такое авто можно только аналогичным образом. Не говоря уже о том, что юридически авто принадлежит именно тому, кто вписан в документ.

Вывод Авто24

В каждом из описанных методов не возникает юридическая передача права собственности на автомобиль. Поэтому лучше не рисковать, и все же дождаться восстановления реестров и спокойно переоформить автомобиль позже.