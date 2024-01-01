Как освобождали тягач с негабаритным грузом, который едва не упал с моста

Суммарная масса нагрузки на мост, грузоподъемность которого достигала лишь 120 тонн, составляет 220 тонн. Груз весил 165 тонн. Об этом все говорится в нескольких публикациях 40ton.net.

Для безопасного пересечения такого автопоезда через стандартную переправу над каналом решили использовать сборный стальной мост, размещенный над основной поверхностью. По расчетам, такая конструкция должна была выдержать нагрузку и обеспечить проезд без угрозы для инфраструктуры.

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Вот так шла транспортировка до выезда через мост на других участках пути (см. видео ниже).

Однако теоретические подсчеты на практике не сошлись со свойствами металла: конструкция оказалась слишком слабой и разрушилась под давлением грузовика. Одна из двух секций, предназначенных для дополнительной опоры под левые колеса, обвалилась.

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Из-за этого автопоезд сильно наклонило влево, правые колеса автопоезда подняло в воздух. Груз частично соскользнул и вместе с полуприцепом повалился на бок. 22-летний водитель инстинктивно выскочил из тягача через правую дверь, когда кабина Scania была в самом высоком положении. Он упал головой вниз. С сильными травмами головы его доставили в больницу.

Эксперты отметили, что единственной хорошей новостью в этой ситуации стало то, что груз стабилизировался между прицепом, основным мостовым покрытием и металлическим барьером. Благодаря этому 220-тонный комплект избежал падения в канал. Как это произошло, можно увидеть на видео ниже.

Для устранения последствий аварийного инцидента пришлось искать сверхмощный основной и несколько вспомогательных кранов. На их поиск и доставку ушло три дня. Еще много времени занял операционный монтаж гусеничного крана-гиганта.

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Задача оказалась не из простых: нужно было поднять груз, вытащить автопоезд, приготовить новый транспорт для перевозки и загрузить котел.

К мосту через канал привезли 650-тонный кран Terex CC3800. Его временно предоставила со своим экипажем и монтажной бригадой бельгийская компания Group Dufour. Этот кран разобрали и доставили на операционную площадку частями, где уже собирали в трехсменном режиме. На него возлагались основные работы по ликвидации аварии.

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Два колесных крана тяжелой размерной группы пришли своим ходом. Один был пущен в действие в монтаже гусеничного гиганта, а других на другой стороне моста выполнял вспомогательные работы, в т.ч. фиксировал наклоненный котел и "Сканию" с полуприцепом.

Для дальнейшей транспортировки котла на химзавод взяли MAN TGX 41.640 люксембургской компании P. Adam Schwertransporte. Этот балластный тягач также был укомплектован полуприцепом с 12-осной платформой. Такая комбинация расположения считалось более безопасной благодаря уменьшенной передаче вибраций, чем сочетание тягача с прицепом, среди прочего.

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В ночь с субботы на воскресенье груз отправили в дальнейший путь, до места назначения оставалось пройти всего с десяток километров. Автопоезд безопасно пересек железнодорожный переезд и дошел до химзавода.

Там он должен был пройти окончательную сборку, но вместо этого будет проведена широкая техническая экспертиза, которую осуществит сам производитель. Его цель – подтвердить, не претерпела ли конструкция чрезмерных повреждений.

Сейчас на месте аварии завершается демонтаж крана, затем снимут специальный настил, на котором стоял этот 650-тонный Terex CC3800. Кроме этого, убирают много вспомогательного материала в виде завезенного песка, щебня, металлических щитов и тому подобное.

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Также будет проведена экспертиза технического состояния моста. Это – необходимое условие для того, чтобы переправу можно было в дальнейшем использовать, поскольку железобетонные конструкции от такого толчка могли сместиться.

Отдельный раздел в этом инциденте напишут следователи: за нанесенный ущерб должен кто-то отвечать. Официальной информации по этому поводу пока нет. Поэтому непонятно, кого можно признать виновным во всем инциденте и кто будет отвечать за финансовые расходы.

Фото: Groupe Dufour, Lunéville Actualités