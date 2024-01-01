Как открыть еще одну категорию водительского удостоверения, если "права" уже есть

С начала 2024 года сервисные центры МВД выдали 180 281 водительское удостоверение впервые. Самой популярной является категория В, которая позволяет управлять легковыми автомобилями массой до 3,5 тонн.

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Часто водители открывают дополнительные категории, чтобы управлять грузовиками, автобусами или мотоциклами. Так, с начала этого года выдано 40 100 удостоверений водителя в связи с открытием высших категорий и 23 434 – низших категорий. Поэтому часто граждане спрашивают, при каких условиях и сколько времени длится обучение для открытия дополнительных категорий.

Подготовка и переподготовка осуществляются в аккредитованной автошколе. Продолжительность практического обучения осуществляется в соответствии с типовой учебной программой и зависит от выбранной категории, которых в Украине уже более десяти, а хотят сделать еще больше.

Теоретическое обучение в автошколе (не обязательно):

А, А1, В1 – 61 год;

В – 64 ч;

С, С1 (подготовка) – 74 ч;

С, С1 (переподготовка) – 42 ч;

Д, Д1 переподготовка – 46 ч;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е переподготовка – 37 ч.

Граждане могут самостоятельно осваивать теоретическую часть обучения для сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Практическое обучение в автошколе (обязательно):

А, А1 – 43 ч, В1 – 40 ч;

В – 40 ч, (38 ч – коробка передач "автомат");

С, С1 (подготовка) – 56 ч (51 ч – коробка "автомат");

С, С1 (переподготовка) – 27 ч (24 ч – коробка "автомат");

Д, Д1 (переподготовка) – 27 ч;

ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е (переподготовка) – 13 ч.

При наличии высших категорий для открытия низших категорий (обязательно):

А, А1, В1 (накатки) – 17 ч;

В, С1, С, Д1, Д (накатки) – 17 ч.

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель. Перечень аккредитованных учебных заведений доступен по ссылке на сайте главного сервисного центра МВД.

Напоминаем, что для получения водительского удостоверения впервые, сначала необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Затем пройти практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдать внутренний экзамен по вождению. Далее сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

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После всех этих учений и экзаменов водитель получает первое удостоверение, которое действительно в течение двух лет. За этот срок разрешается получить всего два штрафа за нарушение ПДД. Если больше – нужно снова пересдавать экзамены. Если же нарушений было меньше чем два – 2-летнее удостоверение можно обменять на 30-летнее.