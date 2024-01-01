Как подготовить автомобиль к зиме: три чек-листа

Подготовка автомобиля к зимнему сезону состоит из нескольких этапов. Есть работы, которые можно выполнить самостоятельно, некоторые операции лучше заказать на СТО. А еще надо укомплектовать багажник всем необходимым для зимнего сезона.

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Задачи для автосервиса

Шиномонтаж. Переобувка на зимнюю резину – едва ли не самый важный этап подготовки к зиме.

Переобувка на зимнюю резину – едва ли не самый важный этап подготовки к зиме. Проверка аккумулятора. В условиях автосервиса можно проверить аккумулятор и иметь представление о его остаточном ресурсе. Возможно, есть смысл заменить аккумулятор заранее, не дожидаясь момента, когда авто откажется заводиться.

Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch - у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя. Рекламная информация

Перед наступлением морозов желательно проверить аккумулятор и при необходимости заменить

Проверка жидкостей. Охлаждающая жидкость со временем теряет свои свойства. Перед наступлением холодов ее нужно проверить и при необходимости заменить. Если она замерзнет в двигателе – последствия будут очень затратные. Также стоит проверить тормозную и другие рабочие жидкости.

Охлаждающая жидкость со временем теряет свои свойства. Перед наступлением холодов ее нужно проверить и при необходимости заменить. Если она замерзнет в двигателе – последствия будут очень затратные. Также стоит проверить тормозную и другие рабочие жидкости. Диагностика ходовой части. Осмотр автомобиля снизу позволит заблаговременно выявить неисправности, которые еще не проявились. Контроль деталей подвески, тормозной системы и рулевого управления является залогом безопасности на дороге.

Работы, которые можно сделать самостоятельно

Замена жидкости омывателя. Воду или летнюю жидкость стеклоомывателя нужно выбрызгать и залить зимнюю, которая не замерзает при низких температурах.

Воду или летнюю жидкость стеклоомывателя нужно выбрызгать и залить зимнюю, которая не замерзает при низких температурах. Щетки дворников. Перед зимой лучше заменить щетки дворников, даже если на вид они еще целые. Хороший обзор – одна из важных составляющих безопасности на дороге.

На большинстве автомобилей замена лампочек – простая процедура

Проверка освещения. Самостоятельно можно проверить освещение. Все лампочки в фарах, подсветку номеров, работу противотуманок и тому подобное. В большинстве автомобилей замена лампочек – несложная операция.

Самостоятельно можно проверить освещение. Все лампочки в фарах, подсветку номеров, работу противотуманок и тому подобное. В большинстве автомобилей замена лампочек – несложная операция. Коврики в салоне. На зиму лучше постелить в салоне резиновые коврики, если до этого лежали коврики из другого материала.

Что нужно иметь в багажнике

Скребок и щетка для снега. Лучше иметь небольшой скребок и большую щетку. Как показывает опыт, скребок нужен чаще, поэтому если он небольшой, его можно держать в салоне. Большая щетка позволяет быстрее очистить автомобиль и не оставлять снег на крыше.

Лучше иметь небольшой скребок и большую щетку. Как показывает опыт, скребок нужен чаще, поэтому если он небольшой, его можно держать в салоне. Большая щетка позволяет быстрее очистить автомобиль и не оставлять снег на крыше. Буксировочный трос. На случай, если придется вытаскивать автомобиль из снега.

На случай, если придется вытаскивать автомобиль из снега. Лопата. Если вдруг нужно будет выкапывать автомобиль из снежного плена.

Если вдруг нужно будет выкапывать автомобиль из снежного плена. Провода для "подкуривания". На холоде аккумулятор может дать сбой. Провода также могут понадобиться, чтобы помочь и кому-то из коллег по трафику.

Зимой к стандартному набору из аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки добавляется ряд позиций