Как подготовить автомобиль к зиме: три чек-листа

Подготовка автомобиля к зимнему сезону состоит из нескольких этапов. Есть работы, которые можно выполнить самостоятельно, некоторые операции лучше заказать на СТО. А еще надо укомплектовать багажник всем необходимым для зимнего сезона.
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Задачи для автосервиса
- Шиномонтаж. Переобувка на зимнюю резину – едва ли не самый важный этап подготовки к зиме.
- Проверка аккумулятора. В условиях автосервиса можно проверить аккумулятор и иметь представление о его остаточном ресурсе. Возможно, есть смысл заменить аккумулятор заранее, не дожидаясь момента, когда авто откажется заводиться.
Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch - у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя.
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Перед наступлением морозов желательно проверить аккумулятор и при необходимости заменить
- Проверка жидкостей. Охлаждающая жидкость со временем теряет свои свойства. Перед наступлением холодов ее нужно проверить и при необходимости заменить. Если она замерзнет в двигателе – последствия будут очень затратные. Также стоит проверить тормозную и другие рабочие жидкости.
- Диагностика ходовой части. Осмотр автомобиля снизу позволит заблаговременно выявить неисправности, которые еще не проявились. Контроль деталей подвески, тормозной системы и рулевого управления является залогом безопасности на дороге.
Работы, которые можно сделать самостоятельно
- Замена жидкости омывателя. Воду или летнюю жидкость стеклоомывателя нужно выбрызгать и залить зимнюю, которая не замерзает при низких температурах.
- Щетки дворников. Перед зимой лучше заменить щетки дворников, даже если на вид они еще целые. Хороший обзор – одна из важных составляющих безопасности на дороге.
На большинстве автомобилей замена лампочек – простая процедура
- Проверка освещения. Самостоятельно можно проверить освещение. Все лампочки в фарах, подсветку номеров, работу противотуманок и тому подобное. В большинстве автомобилей замена лампочек – несложная операция.
- Коврики в салоне. На зиму лучше постелить в салоне резиновые коврики, если до этого лежали коврики из другого материала.
Что нужно иметь в багажнике
- Скребок и щетка для снега. Лучше иметь небольшой скребок и большую щетку. Как показывает опыт, скребок нужен чаще, поэтому если он небольшой, его можно держать в салоне. Большая щетка позволяет быстрее очистить автомобиль и не оставлять снег на крыше.
- Буксировочный трос. На случай, если придется вытаскивать автомобиль из снега.
- Лопата. Если вдруг нужно будет выкапывать автомобиль из снежного плена.
- Провода для "подкуривания". На холоде аккумулятор может дать сбой. Провода также могут понадобиться, чтобы помочь и кому-то из коллег по трафику.
Зимой к стандартному набору из аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки добавляется ряд позиций
- Запас омывающей жидкости. Если жидкость омывателя заканчивается в дороге, при плохой погоде видимость резко ухудшается, а это уже плохо из соображений безопасности.
- Фонарик. Зимой световой день короткий и если что-то случится с автомобилем, фонарик не будет лишним.
- Набор инструмента. Он нужен тем, кто умеет им пользоваться. Если навыков по ремонту авто у вас нет – возить с собой много инструмента нет смысла.
- Теплые перчатки и одеяло. На экстремальный случай, когда вдруг придется долго оставаться в автомобиле с неработающим двигателем.