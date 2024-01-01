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Как подготовить автомобиль к зиме: три чек-листа

Чтобы удобнее было готовить автомобиль к зимнему сезону мы подготовили для вас три чек-листа.
Что взять в авто зимой, как проверить перед дорогой - Auto24
Евгений Гудущан
logo16 ноября, 09:30
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Подготовка автомобиля к зимнему сезону состоит из нескольких этапов. Есть работы, которые можно выполнить самостоятельно, некоторые операции лучше заказать на СТО. А еще надо укомплектовать багажник всем необходимым для зимнего сезона.

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Задачи для автосервиса

  • Шиномонтаж. Переобувка на зимнюю резину – едва ли не самый важный этап подготовки к зиме.
  • Проверка аккумулятора. В условиях автосервиса можно проверить аккумулятор и иметь представление о его остаточном ресурсе. Возможно, есть смысл заменить аккумулятор заранее, не дожидаясь момента, когда авто откажется заводиться.

Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch - у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя.

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Перед наступлением морозов желательно проверить аккумулятор и при необходимости заменить

  • Проверка жидкостей. Охлаждающая жидкость со временем теряет свои свойства. Перед наступлением холодов ее нужно проверить и при необходимости заменить. Если она замерзнет в двигателе – последствия будут очень затратные. Также стоит проверить тормозную и другие рабочие жидкости.
  • Диагностика ходовой части. Осмотр автомобиля снизу позволит заблаговременно выявить неисправности, которые еще не проявились. Контроль деталей подвески, тормозной системы и рулевого управления является залогом безопасности на дороге.

Работы, которые можно сделать самостоятельно

  • Замена жидкости омывателя. Воду или летнюю жидкость стеклоомывателя нужно выбрызгать и залить зимнюю, которая не замерзает при низких температурах.
  • Щетки дворников. Перед зимой лучше заменить щетки дворников, даже если на вид они еще целые. Хороший обзор – одна из важных составляющих безопасности на дороге.

На большинстве автомобилей замена лампочек – простая процедура

  • Проверка освещения. Самостоятельно можно проверить освещение. Все лампочки в фарах, подсветку номеров, работу противотуманок и тому подобное. В большинстве автомобилей замена лампочек – несложная операция.
  • Коврики в салоне. На зиму лучше постелить в салоне резиновые коврики, если до этого лежали коврики из другого материала.

Что нужно иметь в багажнике

  • Скребок и щетка для снега. Лучше иметь небольшой скребок и большую щетку. Как показывает опыт, скребок нужен чаще, поэтому если он небольшой, его можно держать в салоне. Большая щетка позволяет быстрее очистить автомобиль и не оставлять снег на крыше.
  • Буксировочный трос. На случай, если придется вытаскивать автомобиль из снега.
  • Лопата. Если вдруг нужно будет выкапывать автомобиль из снежного плена.
  • Провода для "подкуривания". На холоде аккумулятор может дать сбой. Провода также могут понадобиться, чтобы помочь и кому-то из коллег по трафику.

Зимой к стандартному набору из аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки добавляется ряд позиций

  • Запас омывающей жидкости. Если жидкость омывателя заканчивается в дороге, при плохой погоде видимость резко ухудшается, а это уже плохо из соображений безопасности.
  • Фонарик. Зимой световой день короткий и если что-то случится с автомобилем, фонарик не будет лишним.
  • Набор инструмента. Он нужен тем, кто умеет им пользоваться. Если навыков по ремонту авто у вас нет – возить с собой много инструмента нет смысла.
  • Теплые перчатки и одеяло. На экстремальный случай, когда вдруг придется долго оставаться в автомобиле с неработающим двигателем.

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