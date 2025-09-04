Как получить автомобиль по наследству

Перерегистрация транспортного средства в случае смены собственника – бюрократизированная процедура, которая требует личного присутствия наследника. По этому поводу появилось разъяснение от Главного сервисного центра МВД.

Многие украинские семьи сталкиваются с необходимостью урегулировать правовые вопросы, связанные с имуществом умерших близких людей. В частности это касается и перерегистрации транспортных средств.

В сервисных центрах МВД именно для этого и предусмотрена соответствующая услуга. Однако следует помнить: сервисный центр МВД может провести регистрационные действия только после того, как право собственности на транспортное средство будет должным образом подтверждено.

Какие шаги необходимо сделать:

Получить свидетельство о праве на наследство. Документ, который подтверждает, что транспортное средство переходит в собственность наследника.

Обратиться в сервисный центр МВД. Только имея на руках свидетельство о праве на наследство, наследник может подать документы для перерегистрации транспортного средства на свое имя.

Почему это важно

Без оформленного в установленном порядке права на наследство сервисный центр МВД не имеет юридических оснований осуществлять перерегистрацию. Это правило защищает права наследников и обеспечивает соответствие действий украинским законам.

После проверки документов работники сервисного центра МВД проведут все необходимые регистрационные действия и выдадут новое свидетельство о регистрации транспортного средства.