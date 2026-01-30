Как получить права категории СЕ и С1Е

Сервисные центры МВД напомнили об особенностях сдачи практического экзамена для категорий СЕ и С1Е. Речь идет об управлении транспортным средством с прицепом, для которого стандартный автопарк экзаменационных подразделений МВД не предусматривает наличия специализированной техники. Поэтому кандидаты в водители обязаны самостоятельно позаботиться о предоставлении соответствующего транспортного средства.
Читайте также: Экзамен на водительские права можно будет сдать онлайн
Автомобиль, на котором проводится практическая часть экзамена, должен соответствовать установленным требованиям. В частности:
- Быть доставленным в сервисный центр МВД в определенное время и место проведения экзамена.
- Быть оборудованным системой видеофиксации для обеспечения прозрачности экзаменационного процесса.
- Принадлежать аккредитованному учебному заведению, если транспортное средство предоставляется автошколой.
При этом транспортное средство не обязательно должно принадлежать той автошколе, в которой проходило обучение. Главное условие - соответствие техническим требованиям, сертификация и соблюдение стандартов безопасности.
В МВД также отмечают, что в отдельных сервисных центрах может быть в наличии транспорт для сдачи экзаменов других категорий, например категории С. Однако такая возможность не является обязательной для всех регионов и не распространяется на категории СЕ и С1Е.
Процедура сдачи практического экзамена предусматривает:
- Предварительная запись через онлайн-сервис или приложение "Е-запись", а также возможность регистрации через терминал в сервисном центре.
- Прохождение маршрута в соответствии с утвержденными схемами и правилами.
- Обязательную видеофиксацию всего экзаменационного процесса.
Отдельно отмечается, что во время онлайн-записи кандидат в водители должен выбрать именно категорию СЕ или С1Е и отметить, что экзамен будет сдаваться на учебном транспортном средстве.
Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены
В сервисных центрах МВД подчеркивают: ответственность за организацию, поиск и предоставление транспортного средства для сдачи экзамена на категории СЕ и С1Е возлагается на кандидата в водители или учебное заведение, а не на государственные подразделения.