Можно ли получить "права" для управления "на автомате" для грузовика или мотоцикла

Главный сервисный центр МВД разъяснил порядок сдачи практического экзамена на транспортных средствах с автоматической коробкой передач. Экзамен на "автомате" доступен для всех категорий и подкатегорий транспортных средств без исключения.

Речь идет о таких категориях:

A, A1 - мотоциклы

B, B1 - легковые автомобили

C, C1 - грузовые автомобили

D, D1 - автобусы

BE, CE, DE и другие

Тип коробки передач не ограничивает выбор категории. Определяющим является транспортное средство, на котором кандидат фактически сдает практический экзамен.

В то же время существует организационный нюанс. Не все сервисные центры МВД имеют в наличии транспортные средства с автоматической коробкой передач для отдельных категорий. В таких случаях кандидат должен обеспечить соответствующий автомобиль самостоятельно - обычно через аккредитованное учебное заведение. Перечень доступных транспортных средств обнародован на сайте ГСЦ МВД в разделе "Водительское удостоверение".

Ключевое правовое ограничение связано с кодом "78", который вносится в удостоверение водителя в случае сдачи экзамена на автоматической коробке передач. Такая отметка означает, что водитель имеет право управлять транспортными средствами соответствующей категории исключительно с автоматической КПП.

При этом каждая категория в удостоверении является самостоятельной. Это означает, что:

одна категория может быть открыта без ограничений, если экзамен сдавался на механической коробке передач;

другая категория может содержать код "78", если практический экзамен сдавался на "автомате".

Таким образом, ограничение применяется не ко всему удостоверению, а отдельно к каждой категории.

В случае если водитель в будущем планирует управлять транспортными средствами с механической коробкой передач, ограничение можно снять. Для этого необходимо пройти переподготовку в объеме 50% от 20-часового практического курса и сдать практический экзамен на автомобиле с механической КПП. Повторно сдавать теоретический экзамен не нужно.

Практический экзамен разрешено сдавать:

на транспортном средстве сервисного центра МВД (при наличии);

на транспортном средстве аккредитованного заведения, который соответствует установленным требованиям и оборудован элементами контроля.

Тип коробки передач выбирает сам кандидат, исходя из собственных навыков и дальнейших планов эксплуатации транспортных средств.

Водителям стоит стратегически оценивать свои потребности: сдача экзамена на "автомате" упрощает обучение, но юридически ограничивает возможность управления транспортными средствами с механической КПП.