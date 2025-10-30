Как продлить срок жизни аккумулятора электромобиля как продлить срок жизни аккумулятора электромобиля

Электромобили все активнее входят в повседневную жизнь, предлагая простоту пользования и минимальные текущие расходы на обслуживание. Владельцы не меняют масло или свечи зажигания, а зимний "холодный старт" больше не вызывает волнений. Однако электромобиль требует определенного внимания - особенно его аккумулятор, именно он определяет долговечность такого авто.

Компания Škoda Auto подготовила два обучающих видео, объясняющих, как правильно ухаживать за тяговой батареей и эффективно ее заряжать. Ниже - основные рекомендации.

Оптимальный уровень заряда - залог долговечности

Аккумулятор лучше всего работает без экстремальных нагрузок. Специалисты советуют поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%. Длительное пребывание батареи в состоянии почти полного разряда или 100% заряда со временем снижает ее емкость.

Функция Battery Care, доступна в современных моделях Škoda, автоматически контролирует эти параметры. Водитель может активировать, временно отключать или настраивать ее в соответствии с собственными потребностями.

Медленная зарядка - самая щадящая

Зарядка переменным током (AC) - самый безопасный вариант для ежедневного использования. Она снижает тепловую нагрузку на элементы батареи и способствует стабильной работе системы.

Впрочем, во время дальних поездок вполне допустимо использовать быстрые зарядные станции постоянного тока (DC). Важно помнить, что максимальная скорость зарядки наблюдается при низком уровне заряда - до 80%. Далее процесс существенно замедляется, поэтому эффективнее делать несколько более коротких остановок, чем одну длинную.

Температура батареи имеет значение

Зарядка происходит быстрее, когда аккумулятор имеет оптимальную температуру. Для этого Škoda предлагает автоматический предварительный подогрев во время движения к зарядной станции - систему, работающую вместе с навигацией. В холодное время года подогрев можно включить вручную через мультимедийную систему.

Цифровые сервисы для удобной зарядки

Мобильное приложение MyŠkoda позволяет планировать маршруты и зарядные остановки еще дома, отправляя их непосредственно в автомобиль. В дороге система Powerpass обеспечивает доступ к более чем 900 000 зарядных станций по всей Европе, включая сеть сверхбыстрых зарядок Ionity.

Некоторые станции поддерживают функцию Plug & Charge, которая устраняет потребность в карточках или дополнительной аутентификации - достаточно просто подключить кабель.

Основные советы Škoda для владельцев электромобилей: