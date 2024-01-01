Как прошел первый этап Формулы 1 сезона 2025 в Австралии: обзор

По результатам субботней квалификации стало очевидно, что команда McLaren сохранила лидирующий статус. Поул-позицию получил Ландо Норрис, а рядом с ним стартовал его напарник – Оскар Пиастри.

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Интересно, что действующий чемпион Макс Ферстаппен стартовал только третьим, его напарник Лиам Лоусон получил старт с пит-лейн из-за аварии во время квалификации, а пилоты Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон – только с 7 и 8 стартовой позиции соответственно.

В воскресенье в Мельбурне прошел ливень и на момент начала основной гонки трасса Альберт-Парк была залита водой. Однако, пилоты стартовали на промежуточном типа резины (Intermediate). Однако, еще на круге прогрева резины гонщик Racing Bulls Исак Хаджар потерял управление и разбил свой болид.

Сразу после старта гонки на первом круге разбился Джек Дуэн с Alpine, а в момент, когда на трассе появился автомобиль безопасности – сошел Карлос Сайнс из Williams. После рестарта гонки на 7 круге, тройка лидеров выглядела следующим образом – Норрис, Ферстаппен, Пиастри.

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Однако, уже на 17 круге Макс Ферстаппен ошибся в одном из поворотов и пропустил австралийского гонщика McLaren вперед. Трасса начала подсыхать и на асфальте появилась четкая сухая траектория, но по прогнозу погоды ожидалось возвращение дождя, поэтому стратегия команд играла решающую роль.

На 34 круге в аварию попал Фернандо Алонсо с Aston Martin. На трассе снова появился автомобиль безопасности и команды начали волну пит-стопов с переходом на слики. После остановки команда McLaren уверенно держала лидерство обоими болидами, однако на 44 круге снова пошел дождь и начался настоящий хаос.

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Ландо Норрис и Оскар Пиастри одновременно едва не попали в аварии, и если британцу удалось удержать болид, то Пиастри вылетел на газон и долго не мог вернуться на трассу. Ландо Норрис сразу получил указание заезжать в боксы, а Макс Ферстаппен возглавил пелетон.

Однако, долго оставаться на сликах в дождь он не смог и тоже заехал за промежуточной резиной. В этот момент сошли Лиам Лоусон с Red Bull и Габриэль Бартолето с Kick Sauber, которые не справились с управлением на влажной трассе.

Все это время до 48 круга в лидерах гонки был Льюис Хэмилтон, который продолжал ехать на резине Hard, но состояние трассы только ухудшалось, поэтому оба пилота Ferrari также выполнили переход на промежуточную резину.

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Последние 5 кругов гонки были достаточно напряженными и зрители смогли увидеть большое количество обгонов. Финальные результаты следующие: Норрис, Ферстаппен, Рассел, Антонелли, Албон, Стролл, Хюлькенберг, Леклер, Пиастри, Хэмилтон.

Во время гонки дебютант Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли получил штраф за опасный выезд после пит-стопа, но команда подала апелляцию к стюардам и решение аннулировали. Следующая гонка Формулы 1 состоится в Китае уже 23 марта.