Как сдать практический экзамен на категории A и A1

В Главном сервисном центре МВД напомнили о ключевом требовании при сдаче практической части экзамена на водительское удостоверение категорий A и A1: кандидат обязан быть в шлеме. В сервисных центрах МВД подчеркивают, что эта формальность является базовым условием безопасности, которая регламентирована украинскими правилами дорожного движения.

Категории A и A1

Категория A1 дает право управлять мопедами, мотороллерами и легкими мотоциклами с объемом двигателя до 50 см³ и мощностью до 4 кВт. Категория A позволяет управлять мотоциклами объемом более 50 см³. Минимальный возраст для получения любой из этих категорий составляет 16 лет.

Алгоритм получения прав стандартный: изучение правил дорожного движения, сдача теоретического экзамена, практическая подготовка в автошколе, внутренний экзамен и финальный практический экзамен в сервисном центре МВД.

Если у кандидата есть высшая категория (В, С или другие) то теоретический экзамен сдавать не нужно. Надо только пройти курс практического обучения в мотошколе и сдать практический экзамен по вождению.

Почему шлем является обязательным

Для кандидата шлем является необходимым элементом защиты, который должен использоваться в реальных дорожных условиях, так же как и ремень безопасности для водителей авто. Именно поэтому МВД требует, чтобы шлем был на кандидате уже во время экзамена, ведь это демонстрирует знание соответствующих пунктов ПДД.

Обязательность шлема распространяется на оба варианта сдачи:

Если экзамен происходит на мотоцикле или мопеде автошколы, кандидат должен иметь собственный шлем.

Если практический экзамен сдается на транспорте сервисного центра МВД, кандидату выдается шлем государственного образца.

Практическая часть: что должен знать кандидат

Кандидат должен подготовить исправный шлем и при необходимости проверить техническое состояние мотоцикла или мопеда. Перед практическим этапом необходимо сдать теорию: 20 вопросов за 20 минут с максимальным разрешенным лимитом в две ошибки (если нет "прав" высшей категории). После успешного завершения практической подготовки и внутреннего экзамена в автошколе кандидата допускают к практическому испытанию. Во время проверки оцениваются навыки управления, соблюдение правил маневрирования, скоростного режима и требований безопасности.

Значение нового внимания к правилам

В МВД отмечают, что акцент на обязательном шлеме во время практического экзамена является частью общей стратегии по снижению аварийности среди водителей двухколесного транспорта. Доля ДТП с участием мотоциклов традиционно остается повышенной, а последствия часто являются тяжелыми. Системное приучение к безопасности с первого дня обучения имеет целью создать более ответственную культуру управления и уменьшить количество травматических инцидентов.