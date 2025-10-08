Как украинцы переходят на электромобили и гибриды: итоги сентября 2025 года

Сентябрь стал месяцем триумфа машин на электрической тяге в сегменте новых авто, где они впервые заняли лидерскую позицию. Более того, их позиции даже укрепились в сегменте импорта подержанных машин. Эти тренды свидетельствуют о необратимом переформатировании топливной структуры украинского автопарка в сторону электрификации.

Однако, этот ажиотаж имеет четко очерченный срок действия, считают в Институте исследований авторынка. Стремительный рост, особенно в импорте, в большой степени стимулирован конечным сроком действия налоговых льгот. С 1 января 2026 года ожидается возврат НДС на растаможку, что автоматически повысит конечную цену этих машин минимум на 20%, а фактически и больше, учитывая цепочку поставок.

Также интересно сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Внутренний рынок

На внутреннем рынке структура остается достаточно консервативной, демонстрируя высокую стабильность. Бензин удерживает лидерство с долей 43,0% без изменений. Дизель занимает второе место (28,5%), показав незначительное проседание (-0,6 п.п.). Важнейший сдвиг здесь происходит в пользу альтернативных вариантов: ГБО продолжает медленный, но уверенный рост (21,2%, +0,3 п.п.), а доля машин на электрической тяге выросла до 4,9% (+0,2 п.п.). Это свидетельствует о постепенном, но непрерывном насыщении рынка бывшими в употреблении машинами на электрической тяге.

Импорт бывших в употреблении

Именно этот сегмент является главным драйвером изменений топливной картины страны. Доля бензиновых машин, хотя и остается самой большой (44,1%), продемонстрировала значительное падение (-3,4 п.п.). Зато произошел резкий скачок популярности машин на электрической тяге, чья доля достигла 28,5% (+2,9 п.п.). Это абсолютный максимум, который подтверждает, что именно электрические модели являются главной целью для свежепригнанных авто - по крайней мере, пока приближение растаможки с НДС стимулирует покупателей. Дизель стабилизировался на отметке 19,1% (+0,8 п.п.), а гибриды (5,2%) немного потеряли позиции, что является следствием прямой конкуренции с полноценными машинами на электрической тяге.

Сегмент новых легковушек

Здесь произошли самые драматические изменения: впервые в истории машины на электрической тяге (33,9%) получили абсолютное лидерство, демонстрируя феноменальный рост (+5,9 п.п.!). Это является прямым следствием агрессивной экспансии китайских производителей, вошедших в Топ-10 марок новых электромобилей, и, конечно, приближения даты, с которой будет возвращен НДС на растаможку ЕА. На фоне этого доля традиционного бензина (31,3%) и гибридов (20,2%) уменьшилась, а дизель получил наибольший удар, просев до 14,3% (-2,6 п.п.).

Кстати сколько новых авто купили в сентябре

Выводы: последнее окно возможностей перед изменениями