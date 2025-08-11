Как украинцы защищают американские танки от дронов: видео

Именно такой вывод сделали эксперты специализированного ресурса Army Recognition после ознакомления с фото применения полевой модернизации танков M1A1 SA Abrams.

Полученные от США танки Украина начала оснащать динамической защитой (ERA) и импровизированными противодронными конструкциями для устранения критических пробелов в защите.

Такие усовершенствования танкисты начали делать "в ответ на рост потерь, вызванных новыми угрозами на поле боя, такими как дроны-камикадзе FPV, противотанковые управляемые ракеты, атакующие сверху, которые обнаружили уязвимости базовой конфигурации M1A1 SA". Пример модернизации боевых машин Abrams показали инженеры 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Броня M1A1 разработана для угроз прошлых десятилетий, сейчас она проигрывает современным вызовам и требует вот такой "кирпичной" ливреи. Скриншот: Авто24

Суммарно под финиш 2023 года американцы передали Украине 31 танк M1A1 SA Abrams. Этот транш предоставлялся в рамках пакета военной помощи, направленного на укрепление украинских бронетанковых возможностей.

Однако первые применения нашими танкистами этих механически надежных и эффективных в традиционных боях машин, показали уязвимые места – они не имели достаточной защиты от современных асимметричных угроз.

Самая большая уязвимость оригинального M1A1 SA оказалась в отсутствии системы активной защиты, усиленной брони крыши башни и каких-либо специализированных мер защиты от дронов.

Боковая и частично верхняя проекция дополнительной ливреи танков M1A1 SA из модулей динамической защиты советских времен "Контакт-1". Скриншот: Авто24

Учитывая такие угрозы, инженеры-танкисты проявили инициативу и в полевых условиях начали модернизацию боевых машин, адаптируя их к современным вызовам в театре военных действий.

Для устранения слабых мест украинские инженеры и танковые экипажи установили на американские танки M1A1 SA модули динамической защиты "Контакт-1". Модульная броня такой конфигурации нейтрализует воздействие подлетающих кумулятивных боеголовок. Она состоит из металлических плиток (кирпичиков), наполненных взрывчатым веществом, которые детонируют наружу при ударе фугасным противотанковым снарядом, нарушая проникающую струю, прежде чем она сможет пробить базовую броню.

Применение кирпичиков "Контакт-1" к лобовой части корпуса, бортовых экранов, щек башни и даже крыши башни представляет собой прагматическую адаптацию украинских войск, чтобы компенсировать отсутствие модульной защиты самоходной машины M1A1.

Вот так выглядят модули динамической защиты "Контакт-1" в укрупненном виде и сверху на башне танка. Скриншот/коллаж: Авто24

Кроме защиты от воздушных атак (ERA), украинские экипажи установили каркасную броню на крыше башни и задней палубе двигателя для защиты от ударов дронов. Это создает многослойную систему обороны, которая больше соответствует современным боевым условиям. Хотя эти модификации значительно добавляют веса машине и создают логистические проблемы, они значительно улучшают живучесть в боевом пространстве, где доминируют дроны.

Таким образом, делают вывод эксперты Army Recognition, поле боя в Украине стало испытательной площадкой не только для тактики и стратегии, но и для технологий, лежащих в основе живучести. Украинская модификация M1A1 SA Abrams является одновременно уроком и предупреждением о том, что "будущая бронетанковая война будет определяться способностью адаптироваться к угрозам, которые поступают не с фронта, а с неба".