Жители прифронтового городка задонатили для ЗСУ мотоциклы и автомобиль

На этот раз получателем мотоциклов МТ-10 и одного автомобиля стал легендарный 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2. О вызванных с фронта для получения техники защитников появился интересный рассказ на ФБ-странице Ахтырской городской территориальной громады.

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Защитникам перепали два грузовых мотоцикла МТ-10 "Днепр" с боковым прицепом. Видео об этом можно увидеть здесь. Хотя такая техника давно уже не выпускается, но оба байка в добротном состоянии.

Фото: мэрия Ахтырки

Местные мастера перебрали двигатели, они как новенькие, заменили резину, аккумуляторы и даже покрасили в тёмно-зелёный матовый цвет. Изменениям подвергся и прицеп. Вместо классической пассажирской коляски на прицепной боковой раме с третьим колесом сварили грузовой кузов.

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Такое исполнение удобно для транспортно-логистических задач по подвозу боекомплекта, амуниции, пищевых продуктов или даже канистр с водой. При необходимости в мотоциклетном кузове с высокими бортами можно отправить в тыл к стабилизационному пункту двух сидячих раненых. Еще один легко раненый может сесть за водителем.

Фото: мэрия Ахтырки

При этом мастера по согласованию с бойцами полностью проигнорировали световые приборы. Исключение сделано лишь передней фаре. Плафоны поворотов на мотоцикле впереди и сзади, на щитке колеса прицепа после покраски даже не ставили.

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Стоп-сигналы также отсутствуют, поскольку такой транспорт будет ездить там, где это все лишнее. К тому же автоинспекция во фронтовой полосе вообще отсутствует.

Фото: мэрия Ахтырки

Также на легковой автомобильный прицеп загрузили для подразделения беспилотников еще и четырехдверный автомобиль "Москвич-2140" белого цвета. Армейцы говорят, что и ему работа найдется, поскольку эта машина не прихотлива к грунтовым дорогам.

Для следующего транша Ахтырская громада готовит еще два мотоцикла МТ-10. Они также будут в грузовом исполнении бокового прицепа. Еще один мотоцикл готовится под боевые задачи, но каким он будет не уточняется.