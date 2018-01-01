14:20, сегодня

Ремонт автомобиля после ДТП в большинстве случаев - сложный и трудоемкий процесс. Очень часто от качества восстановления зависит не только внешний вид автомобиля, но и его дальнейшая безопасность.

Хлопоты, возникающие после попадания даже в небольшое ДТП, приятными назвать сложно. Оценка ущерба экспертами страховой компании, дефектовка, подбор запчастей, краски, лака и прочих расходников. Получение справок, ожидание выплат от страховой, контроль качества выполненных работ. Ворох из всех этих выматывающих проблем падает на голову тех, кто решил отказаться от фирменного сервиса в пользу сомнительной экономии.

Но есть и другой путь – проверенные временем автосервисные центры корпорации "УкрАВТО", сотрудники которых сами взаимодействуют со страховыми компаниями, поэтому автовладелец даже не знает о возможных перипетиях и согласованиях. Клиент сообщает о событии в страховую и отгоняет машину на ближайший Автоцентр "УкрАВТО" с участком восстановительного ремонта. Далее включается отлично налаженная схема работы, официальный и прозрачный документооборот и постоянное сопровождение согласовательного процесса с учетом интересов клиента.

Не возникает проблем и с запчастями – у корпорации УкрАВТО есть огромные склады наличия и прямые контакты с официальными поставщиками оригинальных запчастей для подавляющего большинства автомобильных брендов. Схожая ситуация и с лаками, красками и прочими расходными материалами. Крупные дилерские центры могут себе позволить не только склады из всех возможных красок и лаков, но и собственные лаборатории по подбору нужных цветов. Специалисты высочайшего уровня на новейшем оборудовании могут воссоздать практически любой оттенок.

Одним из самых важных отличий фирменного сервиса предприятий корпорации УкрАВТО является взвешенное отношение к ремонту либо замене деталей. Легкие повреждения декоративных частей кузова чаще всего ремонтируют, но если повреждена силовая структура или детали кузова, влияющие на безопасность, речи о восстановлении быть не может – только замена. Компания, дорожащая добрым именем, не может подвергать риску безопасность своих клиентов.

Кроме того, во многих малярных цехах сети сервисных центров корпорации УкрАВТО применяются современные технологии экологически чистой покраски на водной основе. Качество получаемого таким образом лакокрасочного покрытия практически не отличается от классического метода окраски. При этом токсичность такого производства сведена к минимуму.

Огромным преимуществом сервисных центров корпорации УкрАВТО перед другими кузовными мастерскими является наличие полного цикла услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Восстанавливаемый после аварии автомобиль часто имеет много скрытых дефектов, выявить которые могут только узкопрофильные специалисты, которые есть только на предприятиях полного цикла.

Даже после мелких ДТП в автомобиле нередко срабатывают подушки безопасности, отсекатели подачи топлива, преднатяжители ремней безопасности и прочие системы. Простая замена сработавших элементов не всегда способна решить проблему. Часто требуется перепрограммирование определенных блоков управления, обновление программного обеспечения и обнуление некоторых показателей. Такие операции могут быть выполнены столько с применением официальных дилерских сканеров.

Немаловажным фактором, выгодно отличающим сервисные центры корпорации УкрАВТО от гаражных малярок, является высококвалифицированный персонал, знающий все тонкости работы с автомобилями одного или нескольких брендов. Дело в том, что каждый автомобиль имеет свою специфику, а людей способных знать все обо всех машинах, не бывает.

Пожалуй, самым важным и весомым аргументом в пользу сети УкрАВТО можно назвать официальную и долгосрочную гарантию на выполненные работы. Ведь некачественный ремонт может дать о себе знать не сразу, а спустя несколько лет. В случае с ремонтом в сервисной сети УкрАВТО можно быть абсолютно уверенным в безопасности качественно восстановленного после ДТП автомобиля.