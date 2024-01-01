Как выглядит и из чего состоит 25-метровая фура с фургоном и двумя прицепами

Автопоезд из Люксембурга выделяется тем, что его сформировали в составе автомобиля DAF XG 480 с удлиненной платформой и двух прицепов. По действующим в стране требованиям ПДД, эксплуатация автопоездов с более чем двумя транспортными средствами (в том числе прицепами) запрещена.

В этом же случае три транспортных средства – автомобиль и два прицепа. Также существует запрет на эксплуатацию транспортных систем такой длины – 25 метров. Однако перевозчика TS Lux из Люксембурга такое ограничение не остановило и он воспользовался возможностью работы в соседней Бельгии.

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Бельгийские габаритные нормы для автотранспорта осовременены, новые параметры длины и количества прицепных систем позволяют путешествовать в сторону Нидерландов и Германии. Недавно люксембургская компания TS Lux начала активно осваивать рынок грузовых перевозок Бельгии с трехосным бортовым тентовым грузовиком и двумя прицепами.

Появление такого транспортного средства свидетельствует о том, что длинные грузовые системы обретают все большую популярность. Такие поезда везут по автодорогам больше, а выбросов делают меньше и при этом экономят перевозчику расходы на топливо.

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DAF XG 480 на необычном трехосном шасси 6×2 оснащен подъемной осью, которая не имеет рулевой системы, но с двойными шинами. Фото: TS Lux

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Сзади к базовому шасси крепятся два довольно редких центральноосевых прицепа Van Hool. Первый отличается дополнительной сцепкой, а второй имеет очень короткий, примерно 6-метровый кузов.

Последний в зацеплении короткий кузов. Фото: TS Lux

В результате такой комплектации получился набор общей длиной 25,25 метра. Есть одна особенность: когда второй прицеп открепить, то автопоезд соответствует стандартным 18,75 метра и он может без проблем ходить на маршрутах тех стран, где длинномеры запрещены.

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У трио-автопоезда есть и другая интересная особенность – все кузова, начиная от заднего борта проходные, то есть сквозные. Мачтовый погрузчик может с грузом на поддоне двигаться по всей длине более 20 метров, проезжая аж по двум рампам до самого крайнего борта впереди.

Фото: TS Lux

Напомним, в Европе разрешена эксплуатация автопоездов с длиной более 20 метров в составе трех транспортных единиц только в 12 странах: Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Испания, Португалия, Чехия, Словакия.