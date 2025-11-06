Как выглядит первый в мире Land Cruiser Prado со стилем от Liberty Walk: фото, видео

Как пишет Carscoops, новая версия Land Cruiser Prado 250 получила обвес LB-Works, полностью меняющий его внешность. Спереди установили агрессивный бампер с большими воздухозаборниками, интегрированными дневными ходовыми огнями и декоративной накладкой на капоте. Сбоку - расширенные крылья с фирменными болтовыми накладками, а сзади - новый диффузор, антикрыло и спойлер на багажнике.

Еще больше премиума добавляют новые светодиодные фары и фонари Alpharex серии Nova, которые придают внедорожнику современный вид. Завершают образ 24-дюймовые кованые диски Vossen, обутые во всесезонные шины Toyo Proxes ST III, созданные специально для мощных внедорожников.

Несмотря на свой агрессивный вид, Land Cruiser от Liberty Walk не получил никаких технических обновлений. Под капотом остался стандартный гибридный силовой агрегат i-FORCE MAX - 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 326 л.с. и 630 Нм крутящего момента, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Однако вид - это главное, ведь именно за него и платит клиент. Полный комплект обвеса LB-Works стоит около 8800 долларов, а комплект колес Vossen - еще 14 850 долларов. Для тех, кто хочет выбрать только отдельные элементы, Liberty Walk предлагает ценовую разбивку: 2420 долларов за передний бампер, 1100 - за задний, 880 - за крыло, 660 - за спойлер и 990 - за накладки капота.

Таким образом, даже без прироста мощности, этот Land Cruiser остается ярким примером того, как дизайн может превратить внедорожник в настоящего “воина” городских джунглей - пусть даже только внешне.