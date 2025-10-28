Как выглядит самый крутой полицейский автомобиль в мире: фото

Maserati передала MCPura полицейскому подразделению в официальной ливрее карабинеров. Машина имеет мигающие маячки на крыше и бамперах, а также специально адаптированный салон с медицинским оборудованием. Внутри – гоночные сиденья Sabelt, отделка из углеродного волокна и микрофибры, а также новые переключатели для управления спецсигналами.

Под капотом MCPura установлен 3,0-литровый двигатель Nettuno V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Это позволяет легкому суперкару весом всего в 1475 кг разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды и достигать максимальной скорости более 320 км/ч.

Это первый случай, когда Maserati официально присоединилась к итальянским силовым структурам. И хотя MCPura выглядит как излишество для обычного патрулирования, его роль не менее важна - скорость в этом деле означает спасенные жизни.

Вместе с Maserati карабинеры также получили Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, которая оснащена 2,9-литровым V6 с двумя турбинами мощностью 520 л.с., спортивной подвеской и карбоновыми акцентами. Итальянская полиция теперь имеет не просто самый стильный, но и, пожалуй, один из самых быстрых автопарков в мире.