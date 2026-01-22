Как выглядит улучшенная версия пикапа для апокалипсиса по цене почти $200 тысяч

Американская компания SoFlo Custom представила обновленный Apocalypse Hellfire 2.0 - шестиколесный пикап, сочетающий агрессивный внешний вид, внедорожные возможности и салон уровня люксового SUV. Даже сдержанный цвет Desert Tan Armor Finish не помогает ему "затеряться" в потоке: этот автомобиль буквально доминирует над пространством, пишет Autoevolution.

Hellfire создан по принципу "больше - значит лучше". Он больше, выше и громче большинства серийных пикапов, а его дизайн больше напоминает хищника, чем утилитарный транспорт.

Кстати в ВСУ танки начали вооружать копьями из арматуры

Не просто монстр, а "семейный" пикап

Как бы парадоксально это не звучало, SoFlo Custom позиционирует Hellfire 2.0 как роскошный оффроуд-пикап для семьи. И формально это так: в салоне предусмотрено восемь полноценных мест, так что вместе можно взять и семью, и друзей.

Интерьер выполнен по индивидуальному проекту. Сиденья, дверные панели и даже потолок обшиты кожей Cowboy Brown и Black Diamond. В центре - 12-дюймовая мультимедийная система, а цифровое зеркало заднего вида компенсирует практически полностью перекрытую геометрией кузова обзорность назад. Также предусмотрен спортивный руль и дополнительная шумоизоляция пола, хотя вопрос "нужна ли тишина владельцу HEMI" остается открытым.

Классический HEMI - без электрификации

Под капотом Hellfire 2.0 - настоящая классика американского автопрома. Атмосферный 6,4-литровый V8 HEMI объемом 392 кубических дюйма развивает 575 л.с. Мощность передается сразу на все шесть колес, что превращает пикап в полноценный вездеход независимо от типа покрытия.

В мире, где все больше производителей переходят на электрификацию, Hellfire выглядит как демонстративный жест в прошлое - громкий, бензиновый и без всяких компромиссов.

Подвеска, колеса и защита

Apocalypse Hellfire 2.0 получил 6-дюймовый лифт подвески, 22-дюймовые бронзовые колеса APOC и гигантские 40-дюймовые внедорожные шины Ridge Blade. Для удобства посадки и высадки предусмотрены электрические подножки.

Защита соответствует образу: массивный Spartan Grumper, расширенные крылья, силовые элементы и встроенные точки для эвакуации. Светодиодная оптика с возможностью изменения цвета и управления через приложение делает пикап еще более заметным - если вдруг кто-то не обратил внимания с первого раза.

Кстати на шестиколесный пикап для апокалипсиса нашелся покупатель

Цена для избранных

Apocalypse Hellfire 2.0 - это не массовый продукт и даже не нишевый. Это демонстрация возможностей и стиля жизни. Цена соответствует концепции - 193 500 долларов. За эти деньги покупатель получает не просто пикап, а объект, который гарантированно привлекает внимание везде, где появляется.

Что это значит

Hellfire 2.0 - яркий пример того, что на фоне электрификации и унификации рынка остается спрос на радикально другие автомобили. Это техника не для рационального выбора, а для эмоции, статуса и демонстрации силы. И именно в этом - ее главный смысл.