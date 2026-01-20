Как выросли цены на топливо за первые несколько недель 2026 года

Украинский топливный рынок после относительно стабильного старта года вошел в фазу роста розничных цен. На конец второй декады января внешние котировки и валютный фактор создали достаточное давление, чтобы операторы начали корректировать стелы вверх, пишет enkorr.ua. Чувствительным сегментом остается бензин, тогда как дизель и сжиженный газ демонстрируют более сдержанную, но устойчивую динамику.

Ключевым триггером стала резкая потеря маржинальности. За первые 19 дней января спред между оптовыми и розничными ценами на бензин сократился на 2,14 грн за литр, на дизельное топливо - на 1,67 грн. Фактически он опустился до критических уровней ниже 7 грн на бензине и 8 грн на дизеле, что заставило сети начать компенсацию расходов.

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в период с 12 по 19 января средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 70 копеек за литр и достигла 59,07 грн. Премиальный А-95+ прибавил 68 копеек, поднявшись до 63,87 грн. Дизельное топливо подорожало на 56 копеек - до 58,87 грн за литр.

После выходных основные сети синхронно подняли розничные цены. ОККО, WOG, "Укрнафта", BVS, VostokGaz и Grand Petrol добавили по 1 грн на литре бензина и дизеля. На станциях Mango и "Авантаж 7" подорожание коснулось только бензина.

Флагманы рынка довели цену бензина и дизельного топлива до 62,99 грн за литр. Премиальные марки А-95+ достигли 65,99 грн, а арктический дизель - 70,99 грн. С начала года "арктика" подорожала уже на 6 грн за литр, что объясняется морозной погодой и повышенным сезонным спросом.

Отдельные операторы применили дифференцированные стратегии. UPG подняла цену на 90 копеек и увеличила отрыв от "Укрнафты" до почти 20 копеек. AMIC и "Олас" добавили по 50 копеек, KLO повысил только бензиновую линейку, а RLS ограничился дизелем. "Маркет" сделал резкий шаг, подняв бензин сразу на 1,5 грн за литр.

Дискаунтерский сегмент также начал двигаться вверх. Motto за несколько этапов увеличила цены на бензин в среднем на 1,21 грн, на дизель - на 50 копеек. "БРСМ" оставила старые цены только в отдельных регионах, тогда как в среднем по сети дизель прибавил 61 копейку.

На этом фоне разница между премиальными сетями и дискаунтерами сократилась до 6,25 грн за литр бензина и 7,47 грн за литр дизеля. Это свидетельствует об общем сжатии маржи по всему рынку.

Параллельно к коррекции присоединился сегмент сжиженного газа. За неделю средняя розничная цена LPG выросла на 24 копейки - до 38,19 грн за литр. Причиной стало исчерпание дешевых декабрьских запасов и сезонное уменьшение фактического объема литра из-за низких температур.

Наиболее заметный рост зафиксировали на станциях Grand Petrol - плюс 1 грн за литр. Motto подняла среднюю цену почти на 1 грн, UPG добавила 40–80 копеек, тогда как "Укрнафта" пока удерживает текущие уровни. "Авантаж 7" после коррекции на 50 копеек остается самым дешевым оператором среди крупных сетей.

Разница между премиальным и бюджетным сегментом LPG сократилась до 4 грн за литр, что также указывает на выравнивание ценовых коридоров.

Аналитики рынка отмечают, что высокие оптовые котировки и валютный фактор и в дальнейшем будут создавать давление на розницу. По сравнению со средними показателями 2024 года операторы уже потеряли около 2 грн за литр совокупной маржи, в частности более 1 грн на бензине и почти 30 копеек на дизеле. Это формирует риск новых волн коррекции в ближайшие недели.