Как выявляют переваренные номера кузова у автомобилей

У сервисном центре МВД города Измаил во время перерегистрации автомобиля Mercedes-Benz были обнаружены признаки вмешательства в идентификационный номер кузова (VIN). Предварительно установлено, что номерную деталь переварено, что может свидетельствовать о попытке изменить идентичность транспортного средства для сокрытия его происхождения.

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Владелица автомобиля, которая пользовалась автомобилем почти два года на основании доверенности от предыдущего владельца, даже не подозревала о наличии подделки. Факт подделки оказался только во время экспертного исследования, инициированного будущим покупателем перед заключением договора купли-продажи.

Регистрационную операцию пришлось остановить, поэтому, перерегистрировать его невозможно. о выявленном факте было проинформировано работников полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.

Напоминаем, исследования транспортного средства Экспертной службой МВД является обязательным только при первой регистрации подержанного авто, ввезенного из-за границы. Стоимость такой услуги остается неизменной и составляет ориентировочно 350 грн.

По желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов с выдачей заключения.