Как законно выехать за границу на чужом автомобиле

Свидетельства о регистрации автомобилей бывают двух типов: для подтверждения собственности и для выезда за границу. Выглядят одинаково, но имеют разные отметки. О последнем рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также: Через Дію уже переоформлено более 150 тысяч авто

Если планируете поездку за границу на авто, не принадлежащем вам, необходимо оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Оно выдается на имя водителя или пассажира, а собственно свидетельство остается в сервисном центре МВД.

Для этого нужно:

паспорт или ID + справка о месте жительства;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации авто;

доверенность (если обращаетесь через уполномоченного)

После возвращения из-за границы свидетельство следует вернуть в тот же сервисный центр МВД в течение 10 дней.