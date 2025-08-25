Укр
Ру

Как законно выехать за границу на чужом автомобиле

Если едете за границу на чужом автомобиле, можно получить отдельное свидетельство о регистрации.
Как получить свидетельство о регистрации для выезда за границу на чужом авто - Auto24
Евгений Гудущан
logo25 августа, 20:29
logo0
logo0 мин

Свидетельства о регистрации автомобилей бывают двух типов: для подтверждения собственности и для выезда за границу. Выглядят одинаково, но имеют разные отметки. О последнем рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также: Через Дію уже переоформлено более 150 тысяч авто

Если планируете поездку за границу на авто, не принадлежащем вам, необходимо оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Оно выдается на имя водителя или пассажира, а собственно свидетельство остается в сервисном центре МВД.

Для этого нужно:

  • паспорт или ID + справка о месте жительства;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о регистрации авто;
  • доверенность (если обращаетесь через уполномоченного)

После возвращения из-за границы свидетельство следует вернуть в тот же сервисный центр МВД в течение 10 дней.

#Автомобилисту #Регистриция автомобиля #Советы #Водительское удостоверение