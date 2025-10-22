Как зарекомендовала себя на войне польская гаубица Krab

Как выяснилось, ресурс этих пушек оказался значительно больше паспортных величин завода-производителя.

Об этом сообщил defence24.pl. Его эксперты разобрались с фейками о полной нехватке запчастей, привели убедительные примеры долговечности "Крабов", отыскав убедительные документы о нормативных превышениях ресурса в несколько раз.

Из первых уст звучит убедительнее

Артиллерист ВСУ заверил, что при установленном на уровне около 2500 выстрелов, гаубица результативно работала по вражеским целям, имея до 7200 выстрелов без замены ствола.

Из другого источника известно, что гаубица Krab сталелитейного завода Stalowa Wola каждый день выпускала в зоне боевых действий возле Бахмута по 260-270 снарядов. Это примерно 10 – 11 выстрелов каждый час. За скорострельностью никто не гнался и такой темп положительно сказался на ресурсе ствола.

Наши артиллеристы ствол "на расплав" не подвергают, нашли оптимальную скорострельность, удваивая его ресурс без потери результативности. Фото: 26-я артбригада

Вообще же скорострельность здесь "пулеметная". Одним из основных преимуществ "Краба" является то, что ведение огня в режиме MRSI, то есть по выбранной цели снарядами, выпущенными под разными углами, он способен поразить заданный объект 3-4 снарядами с еще большей эффективностью.

Командир 40-й отдельной артиллерийской бригады рассказал, что один из его "Крабов" сделал 15 выстрелов за 1,5 минуты, сравнив это со скорострельностью из пулемета.

На украинской суше польские "Крабы" для москалей чувствительны

Krab стал первой современной пушкой из страны НАТО, которую получила ВСУ. Артиллеристы описывают польскую пушку как настоящую рабочую лошадку. К преимуществам Krab можно отнести гидропневматическую подвеску, электронику, систему навигации и множество полезных устройств, таких как кондиционер и отопление.

Еще одним преимуществом польской пушки является интуитивно понятное управление, гораздо меньшее время выполнения задачи стрельбы и выхода из боя по сравнению с советской техникой (30-40 секунд вместо нескольких минут), а также высокая точность стрельбы.

В постсоветских МСТА используются бумажные таблицы для стрельбы, а настройки оружия вводятся вручную. В "Крабе", благодаря баллистическому компьютеру в составе комплекта автоматизированного управления огнем Topaz все делается автоматически, что облегчает работу экипажа.

Популяция "Крабов" перевалила за сотню

По приблизительным подсчетам Вооруженные силы Украины получили не менее 108 самоходных гаубиц Krab. Из этого количества 54 пушки были польской военной помощью, а остальные – Киев закупил самостоятельно.

Krab по сравнению с тремя другими основными гусеничными гаубицами в подразделениях M109, AS90 и PzH 2000 где-то лучше, а где-то хуже. В случае с первыми двумя Krab превосходит их по производительности, хотя предполагается, что M109 имеет более легкий доступ к запасным частям из-за его широкого использования в мире. Что касается PzH 2000, то он имеет преимущество над ракообразным.

Многие ресурсы начали рассказывать о том, что проблемы с "Крабом" неизбежны, поскольку производство гаубицы прекращено и поиск запчастей усложнится. Как отмечают авторы публикации, даже при таком варианте развития событий спасение придет от машин-доноров, когда из двух-трех уже совершенно непригодных единиц техники собирают одну самоходку.

Но defence24.pl выяснила, что прекращение выпуска "Крабов" является ложью. Эти гаубицы постоянно производятся для нужд Вооруженных сил Польши, а за последние недели было две поставки. Это первое.

Во-вторых, Stalowa Wola постоянно проводит ремонт привезенных с украинского фронта украинских гаубиц.

Ремонтировать Krab – не проблема

Фейковой оказалась информация о том, что Польша отказалась от Krab, потому что полностью переходит на южнокорейский K9. Артиллерийские подразделения поляков базируются на обеих конструкциях – 212 и 364 штуки соответственно. Это 164 единицы Krabs, 48 единиц – Krabs 2, а также 218 шт. K9A1 и 146 шт. K9PL соответственно.

У Krab дела идут хорошо, сейчас в работе два контракта на его производство в количестве 48 и 96 единиц. Так что украинской армии при необходимости есть где ремонтировать поврежденные или сломанные "Крабы", и запчасти к ним также найдутся.