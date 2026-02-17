Какие авто из Китая выбирали украинцы в январе

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с январем 2025 года спрос вырос на 71 процент, что свидетельствует о существенном усилении интереса к китайскому автопрому на украинском рынке.

Структура импорта выглядит так:

Новые автомобили - 1216 единиц, что на 80 процентов больше, чем в прошлом году.

Подержанные автомобили - 181 единица, рост на 25 процентов.

Абсолютное большинство легковушек из КНР - электромобили. Их доля составила 78 процентов, тогда как в январе 2025 года этот показатель был выше - 82 процента. Это может свидетельствовать о постепенном расширении предложения моделей с традиционными или гибридными силовыми установками.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения

BYD Leopard 3 - 169 единиц. BYD Sea Lion 06 - 110 единиц. Volkswagen ID.UNYX - 96 единиц. ZEEKR 001 - 77 единиц. BYD Song Plus - 73 единицы.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР

ZEEKR 001 - 16 единиц. BYD Song L - 16 единиц. BYD Song Plus - 14 единиц. Buick Envision - 13 единиц. BYD Yuan Plus - 9 единиц.

В целом статистика демонстрирует четкий тренд: украинский рынок все активнее интегрируется в экосистему китайского автопрома, особенно в сегменте электромобилей. Китайские бренды постепенно переходят из категории альтернативы в статус массового выбора.