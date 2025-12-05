Какие авто пригоняли в ноябре 2025 года: электромобили впервые вышли в лидеры

В ноябре 2025 года украинский импорт подержанных легковых авто показал новую динамику и новых лидеров. По данным Института исследований автомобильного рынка, на первую регистрацию было подано 23,7 тысячи "свежепригнанных" легковушек. По сравнению с октябрем темп снизился на 11,3%, однако рынок в разы активнее, чем в прошлом году - плюс 57,4% к ноябрю 2024-го.

От чего зависит всплеск импорта: главный драйвер - электромобили

Повышение импортной активности тянется еще с начала года: от 14,5 тысяч авто в январе - до более 25 тысяч осенью. Но ноябрь показал качественно иную картину. Спрос на электромобили стал настолько высоким, что их часто забирают еще до того, как авто выгрузили из контейнера.

Причина проста и вполне рациональна: льгота с нулевым НДС для электромобилей действует только до 31 декабря. Бюджет принят, продления льгот не произошло, поэтому после Нового года такие авто автоматически подорожают минимум на 20%.

Именно эта ограниченная экономия превратила ноябрь в месяц, когда покупатели не раздумывают годами - решения принимаются быстро, а импорт активно смещается в сторону электротранспорта. И именно здесь возрастает риск эмоциональных покупок. Эксперты советуют перед оформлением проверять VIN-код, например в сервисе CEBIA, чтобы точно знать, что покупаете.

Марки-лидеры: Volkswagen и Tesla

В рейтинге марок верхушка изменилась лишь частично. Volkswagen сохранил лидерство - "Гольфы" и "Пассаты" продолжают завозить непрерывно. На второй позиции держится Audi, что лишь подчеркивает популярность доступных премиальных авто.

А вот третье место стало сенсационным: Tesla впервые вошла в тройку самых популярных "свежепригнанных" авто. И это при том, что бренд официально даже не представлен в Украине. Фактически - это первый случай, когда "серый" импорт электрокаров обгоняет официальные продажи традиционных брендов.

В десятке также уверенно присутствуют Hyundai, KIA и Nissan - их удерживают именно электрические и гибридные модели.

Модели-лидеры: Model Y и Model 3 переписали историю украинского импорта

В модельном зачете Tesla устроила еще более впечатляющее смещение акцентов. Model Y стала самой популярной свежепригнанной машиной месяца, а Model 3 - второй. Исторический момент: впервые в Украине рейтинг подержанных авто возглавили не бюджетные дизельные универсалы, а электромобили премиального технологического бренда.

Volkswagen Golf, который годами был главным импортным бестселлером, опустился на третье место. В топе также Nissan Leaf, KIA Niro, VW Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue и Skoda Octavia - классика рынка, которая теперь отошла в тень перед "электрическим" бумом.

Премиум-сегмент: дорогие авто

Ноябрь оказался щедрым и на премиальные покупки. В Украину завезли 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce и 2 Bentley. Их немного, но они очень точно формируют настроение рынка: даже в периоды гонки за льготами украинцы не отказываются от дорогих авто.

Экспертный взгляд: что означают эти цифры и что будет дальше

Станислав Бучацкий, Институт исследований авторынка, объясняет:

"Ноябрьский рейтинг - это реакция рынка на изменения в законодательстве. Tesla в топе - не об экологии, а об экономике. Все понимают: с 1 января электромобили подорожают на несколько тысяч долларов. Поэтому мы видим как регистрации только отремонтированных “американцев”, так и поспешный ввоз европейских авто. Часть покупает для себя, часть - на склад, рассчитывая после Нового года заработать на разнице".

В то же время эксперт отмечает: избыток предложения обычно давит на цены, а украинский рынок часто ведет себя не по учебникам по экономике. Окончательный эффект увидим уже в январских обзорах цен.