Какие авто запретят ввозить в Украину из-за внедрения норм Евро 6

Новые и бывшие в употреблении седельные тягачи для полуприцепов, автобусы, все грузовые автомобили, спецтехника (эвакуаторы, автокраны, автобетономешалки и т.д.), а также новые легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию, с начала следующего года должны соответствовать нормам “Евро-6”.

На момент публикации этой статьи, ввоз и первая регистрация большинства транспортных средств в Украине разрешается при условии соответствия экологическому стандарту не ниже "Евро-5", а для подержанных легковушек – “Евро-2”, сообщают в Институте исследований авторынка. На практике это устанавливает максимальный возраст (или год выпуска для таких ТС), и, соответственно, определенным образом влияет на минимальные цены, за которые за рубежом можно покупать такой транспорт.

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Напомним, что автомобили с “Евро-5” в ЕС появились на рынке в 2009 году, с "Евро-2" – в 1996. Экологический стандарт “Евро-6” введен (с переносами, поскольку производители не успевали выполнить эти довольно жесткие требования) в 2015 году.

Что изменится с 1 января 2025 года?

Автомобили, выполняющие этот экологический стандарт на рынке ЕС, появились с 2015 года. То есть, их предельный возраст меньше на 6 лет, чем тех машин, которые разрешено ввозить сейчас. Что в свою очередь устанавливает минимальную планку для цен на ТС, которые подпадают под действие этих эконорм.

Не затронут эти изменения электромобили (потому что у них нет двигателя внутреннего сгорания), легковые авто с пробегом (для них остается “Евро-2”), а также отдельные ТС, которые прибывают как гуманитарная помощь или для оборонных нужд.

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Какого возраста ввозят ТС сейчас?

Специалисты института исследований авторынка определили средний возраст для основных групп транспорта, которые подпадают под регулирование экологических стандартов “Евро”. Вот какой сейчас средний возраст импортируемых ТС:

Грузовые до 3,5 т - 6 лет

Грузовые 3,5+ т - 9,2 года

Седельные тягачи - 9,3 года

Автобусы до 24 пас. мест - 12,6 года

Автобусы 25+ пас. мест - 13 лет.

Поскольку с первого числа следующего года возрастной предел будет установлен для этих ТС на уровне 10 лет (или 9, это будет зависеть от месяца выпуска и решения эксперта сертификационной лаборатории), соответственно наибольшее влияние введение “Евро-6” будет иметь на подержанные автобусы, поскольку их средний возраст пересекает будущую границу в 10 лет, поэтому этот сегмент ожидает общее подорожание (повышение минимальных цен на самые доступные варианты), но и определенное (хотя и относительное) обновление.

В меньшей степени “Евро-6” повлияет на грузовики и седельные тягачи - можно считать, что сегмент LCV вообще не почувствует изменений, при текущем среднем возрасте 6 лет; повышение минимальной и средней цены ожидается в массивах седельных тягачей и грузовиков с полной массой более 3,5 т.

Новые легковые автомобили, на которые (в отличие от подержанных) тоже будет распространяться требование соответствия “Евро-6”. На деле это не затронет большинство продукции известных производителей, поскольку большинство из них уже давно производят современные авто “Евро 6” Впрочем, некоторые бренды все еще имеют модели с комплектациями двигателей “Евро 5” для других рынков, в том числе украинского. От них придется отказаться. Не попадают новыми и китайские авто с ДВС, не сертифицированы для Европы.

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Зарегистрировать машину с “Евро-5” будет можно и после 1.01.2025, однако для этого она должна быть ввезена на таможенную территорию Украины до этой даты. Также напомним, что соответствие экологическим стандартам удостоверяется сертификатом, позже соответствующий уровень “Евро” отмечается в свидетельстве о регистрации транспортного средства.