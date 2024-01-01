Какие автобусы будут ездить по европейским городам уже завтра: обзор выставки IAA 2024

Сектор автобусов в этом году представили лишь несколько экспонентов. Среди них выделялись Bluebus, Daimler Truck, Habas, Higer, King Long, Scania, Sinotruck, Wisdom Motor. Из этого списка разве что Daimler и Scania – ветераны, а остальные дебютанты на IAA.

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Daimler e-Citaro K

Daimler Truck тему общественного транспорта не обошел стороной. На его подиуме красавцем стоял Новый eCitaro K, длиной 10 633 мм. Он как будто следует за известным 12-метровым eCitaro и моделью G.

Колесная база eCitaro K сокращена примерно на 1,5 метра и составляет 4398 миллиметров. Что касается вместимости, то она составляет 84 пассажира.

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Автобус может комплектоваться блоком от четырех до шести аккумуляторов, каждый из которых имеет емкость 98 кВт-ч. Таким образом, суммарный потенциал батареи колеблется от 392 до 589 кВт-ч.

Пять высоковольтных аккумуляторных блоков с общей емкостью 491 кВт-ч двухдверного автобуса размещены в разных частях пассажирской машины. Три блока стоят на крыше и два блока в задней части. При полной загрузке и "при благоприятных условиях" eCitaro K может без подзарядки преодолеть 300 км.

Wisdom Motor

Междугородний 12-метровый водородный автобус U12FC200 получил сравнительно небольшую батарею на 58 кВт-ч, но имеет достаточно мощный модуль топливных элементов Ballard – 200 кВт. Мотор поставляет Cummins.

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Салон рассчитан на 55 пассажиров. Высота автобуса составляет 3,8 метра. Он имеет те же характеристики, что и автомобиль класса II (аккумуляторы, топливные элементы, двигатель). Как сообщается, доступны резервуары вместимостью до 44 кг водорода.

Wisdom Motor стремится стать лидером новой эры транспортных средств FCEV, оперативно реагируя на требования рынка и адаптируя обновления водородных систем. Намек об этом прозвучал в ходе пресс-конференции, в ходе которой речь шла о расширенных возможностях с большей мощностью, различными требованиями к тоннажу и запасу хода.

King Long

Это премьерная машина на IAA. Презентован как прототип электрического туристического автобуса Merry Combo с аккумулятором. Здесь китайский производитель приоткрыл занавес, сообщив, что автобус все еще является прототипом, но это будет новый собственный электрический автобус.

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Название пока не подобрано. Длина 12 250 миллиметров, ширина 2 550 и высота 3 880 миллиметров с колесной базой 6 300 мм. Минимальный радиус поворота 9,5 метра.

Салон может вместить до 55 пассажиров, в версии люкс – 40 мест. Емкость аккумулятора составляет 528 кВт-ч. Мощность двигателя указана как 240 кВт и 480 кВт. В нормальных условиях пройдет 516 километров.

Bluebus

На подиум французский производитель вывел свои 6- и 12-метровые электробусы, показав сразу два размерных сегмента – Mini и Maxi. Здесь сравнительно свежие версии, которые удалось обновить после инцидента с пожаром пассажирской машины в Париже.

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В апреле нынешнего года автобусы вновь запущены в столице Франции, их там сейчас ходит 107 единиц. По объему это второе место после электробусов Iveco Bus, парк которых составляет 198 машин. На третьем месте по количеству техники в Париже Mercedes-Benz у которого там 53 машины.

Появление французской компании на выставке в Ганновере является результатом желания стереть плохое впечатление после пожара электробуса в Париже. Эксперты считают это хорошим знаком для восстановления имиджа. В этой ситуации завоевания внешних рынков участие в выставке пригодится производителю.

Habas

Турецкая группа показала городской пассажирский автобус Comfortcity-H2, работающий на водороде. Пассажирская машина производит электроэнергию путем сочетания водорода, который можно получить из возобновляемых источников энергии и воды, с кислородом в топливных элементах автомобиля.

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Он заряжает свои батареи произведенной электроэнергией и благодаря гибридной технологии имеет запас хода более чем на 1000 километров. Время заполнения менее 10 минут.

Автобус обеспечивает нулевые выбросы с помощью электрического двигателя Voith, выдающего мощность 410 кВт и крутящий момент 3100 Нм. Батареи LFP емкостью 140 кВт-ч разработаны научно-исследовательским центром HABAŞ.

Рядом стоял электрический городской автобус Alfacity-e. Низкопольный мидибус выделяется в своем сегменте тремя дверями: передними, средними и задними, что обеспечивает высокий комфорт пассажирам при посадке и выходе.

Alfacity-е имеет экологически чистый электрический двигатель Voith с нулевыми выбросами, который обеспечивает мощность 250 кВт и крутящий момент 2805 Нм. Литий-ионные батареи LFP получили емкость 282 кВт-ч,

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Электрический междугородний автобус Midi Alfalux-e обеспечивает максимальную пассажировместимость (35+1+1) благодаря своей длине 8,2 метра.

Alfalux-е имеет экологически чистый электрический двигатель Voith с нулевыми выбросами, который обеспечивает мощность 250 кВт и крутящий момент 2805 Нм. Он предлагает большую дальность благодаря аккумуляторам LFP емкостью 282 кВт-ч, разработанным научно-исследовательским центром HABAŞ. Правда, запас хода, как и в предыдущих моделях машин, не указан.

Вместо послесловия

О других экспонентов в сегменте пассажирских машин сообщения довольно скупы. Скажем, Higer упоминается дважды. В первом случае речь идет о том, что он выставляет в Ганновере аккумуляторный микроавтобус. Во втором сообщается, что на стенде Scania показан автобус Fencer F1, созданный в сотрудничестве с Higer. Это воспринимается как намек на начало маркетинга серии Fencer в Германии.

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В автобусной теме есть еще одна интересная деталь. Несмотря на скупое присутствие общественного транспорта, организаторы все-таки не отказались проводить на IAA Transportation 2024 конкурс "Автобус года 2025".

На титул Bus of the Year 2025 претендовало немало брендов, как среди тех, кто выставлялся в павильонах выставки, так и кто был вне их. Среди основных претендентов в список вошли Lion's City 12 E LE от MAN, eCitaro от Mercedes-Benz, 3.0 от Ebusco, Urbino 18 Hydrogen от Solaris и новая серия Citea от VDL.

Звание "Автобус года 2025" досталось Solaris Urbino 18 hydrogen. Это первый случай, когда автомобиль с водородным двигателем получил престижную награду.

Для польского производителя это уже вторая награда в сегменте общественного транспорта. Первый титул "Автобус года 2017" он получил за Urbino 12 Electric. Теперь Solaris стал лучшим автобусом 2025 модельного года.

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Водородный автобус Urbino 18 работает на электроэнергии, произведенной в водородных топливных элементах. Он имеет шарнирную конструкцию – две сочлененные секции способны по стандартам перевозить до 140 пассажиров, преодолевая до 600 километров на одной заправке.

Пассажирская машина может похвастаться легкими баками для водорода общей вместимостью 51,2 кг, а также аккумуляторами Solaris, которые служат вспомогательным источником питания.

Благодаря 20-минутной заправке автобус может работать в трехсменном расписании, в т.ч. ходить длинными маршрутами.