Какие автобусы и трамваи закупают в украинских городах и за какие деньги

Транспорт приходится покупать, поскольку из-за российских атак было повреждено и уничтожено не менее 500 автобусов, 195 трамваев и 155 троллейбусов. Об этом рассказывает на своей странице в Facebook заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

Упомянутая программа внедряется в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Украинские города обновляют подвижной состав и уже заключают контракты на поставку в 2025 году.

В частности, власти Николаева заключили соглашение на приобретение 26 новых современных автобусов от Anadolu Isuzu. Сейчас идет оформление необходимого финансирования для обеспечения их поставки в 2025 году.

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Эту же процедуру проходит "Киевпастранс". Предприятие заключило соглашение на поставку 85 новых автобусов из Турции. Теперь осуществляется авансовый платеж, чтобы автобусы Anadolu Isuzu поступили в следующем году.

Вероятнее всего, речь идет о дизельной версии CitiPort 12, которая комплектуется двигателем Cummins 6,7 л, максимальной мощностью 220 кВт / 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 – 1400 об./мин. Он работает вместе с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Общий вид низкопольных автобусов CitiPort 12 турецкого производителя Anadolu Isuzu. Фото иллюстративное: phototrans.pl

Это 3-дверная низкопольная пассажирская машина экологического формата Евро-6 с kneeling-системой наклона шасси на остановках во время посадки и высадки (см. иллюстративное видео внизу). Здесь стандартная компоновка салона на 25 сидячих мест, в т.ч. один пассажир на кресле колесном в зоне накопления напротив средней двери, и 78 стоячих пассажиров.

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Немалый пакет транспорта поступает в исполнении электрической тяги от контактной сети. Отечественный производитель электротранспорта "Татра-Юг" практически выполнил заказ на 20 трамваев для Киева. Недавно проведена оплата последних двух трамваев.

Этот же производитель изготовил для Одессы восемь трамваев. Сейчас идет процесс оплаты.

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Украинский завод "ЭлектронМаш" поставил во Львов последние два трамвая из общего заказа на 10 единиц.

Ивано-Франковск также вскоре получит новый электротранспорт от "ЭлектронМаша". Сейчас идет подготовительная работа для изготовления еще девяти новых троллейбусов.

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В общем, в этом году команде Министерства удалось привлечь транш Европейского инвестиционного банка на сумму 17,3 млн евро. Это позволило профинансировать контракты для Киева, Одессы и Сум.

Сейчас завершается оформление еще одного транша на 16,5 млн евро для поддержки закупок в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и Николаеве.