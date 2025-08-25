Какие автобусы покупают в Украине: рейтинг

В течение июля 2025 года украинские перевозчики приобрели 514 новых и подержанных автобусов. Это на 20,9% больше по сравнению с июнем текущего года, но на 17,2% меньше относительно июля 2024 года, утверждают Эксперты Института исследований авторынка.

Также интересно какие седельные тягачи покупают украинские перевозчики

Динамика рынка автобусов, Украина, 2024-2025

По отдельным подсегментам сравнительная динамика торгов автобусами следующая:

Внутренние перепродажи: +16,7% M-M, -34,2% Y-Y

Импорт подержанных: +11,4% M-M, +52,9% Y-Y

Импорт новых: +190,0% M-M, -21,6% Y-Y

Произведенные в Украине: +24,1% M-M, +200,0% Y-Y

Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 335 шт., что составило 65,2% от общего количества.

Из-за границы привезли 15,2% подержанных автобусов, или 78 шт.

Также в прошлом месяце впервые зарегистрировали 101 новый автобус: 72 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (14%), остальные 29 шт. (5,6%) прибыли из-за границы.

Самые популярные автобусы

Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 88 шт. Немалая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых авто. На втором месте VDL Ambassador с результатом 30 машин. На третьей позиции Богдан А-092.

Самым популярным подержанным автобусом, привезенным из-за границы, стало транспортное средство на базе Mercedes-Benz Sprinter (23 шт.). Второе место заняли голландские автобусы VDL Ambassador, таких прибыло 10 шт. Третья строчка досталась машинам на базе Volkswagen Crafter (5 шт.), столько же прибыло автобусов на базе Renault Master.

Первенство в подсегменте новых машин для пассажирских перевозок получил Богдан/Ataman A-092 с итогом 26 первых регистраций. Второй в этом зачете ЗАЗ А08 с итогом 24 проданных машины. Третье место досталось автобусам Isuzu Citiport с 20 регистрациями, которые привезли для Киева.