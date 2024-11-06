Какие автомобили больше всего страдают в ДТП с прицепом грузовика: результаты краш-теста

Эксперты DCAR Institute of Collision Safety исследовали три десятка автомобилей для выявления последствий столкновений в очень тяжелых ДТП. Ведущие институты, лаборатории обычно проводят проверку на лобовое или боковое столкновение, удары на аварии со смещением. Это все классика, что уже введена в эталон стандартов.

На этот раз эксперты прибегли к новому тесту, позволив машине лишь частично врезаться в заднюю часть большого грузовика. Об этом говорится в публикации news.qq.com.

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Особенность заключалась в том, что автомобиль врезается в заднюю часть неподвижного 40-тонного грузовика на скорости 56 км/ч с уровнем перекрытия 30% с пассажирской стороны.

Для теста использовали самый распространенный в Китае магистральный тягач 6×4 и классический двухосный полуприцеп на сдвоенных шинах. Здесь стоит отметить, что высота китайских полуприцепов от поверхности дороги немного выше европейских. Туда и лупили легковушки.

ДТП – неприятный момент, поэтому автовладелец стремится быстрее о нем забыть и отремонтировать свое авто. Если оно застраховано в Страховой компании ARX, решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Рекламная информация

Фура полной массой 40 тонн "стала мальчиком для битья", но побитой оказалась не она, а легковушки. Фото: DoCar

В списке из трех десятков легковых автомобилей были как дешевые, так и дорогие модели китайских брендов, популярные машины из Европы, электромобили и даже представители премиум-класса. В тесте исключений не делали ни одному бренду.

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Такие столкновения оказались настолько ужасными, что практически все машины были уничтожены до состояния "ремонту не подлежит". У большинства автомобилей были обрезаны передние стойки, помяты пассажирские сиденья, опрокинуты люки и даже разбиты D-стойки.

Tesla Model 3 осталась избитой, но манекены в салоне, имитирующие пассажиров, целы. Фото: DoCar

Итоговый результат заключается в том, что среди 30 автомобилей только Volvo S60, Tesla Model 3 и Hyundai Elantra получили лучший результат (G) в тесте Diamond Card.

Только три автомобиля могут получить приемлемую оценку (A), среди которых только Mercedes-Benz G-Class, Geely Emgrand и Xiaomi SU7.

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Из этого теста Hyundai уже сделала вывод и сразу использовала этот эпизод: показали вырезку из видеосюжета (см. видео ниже, без звука), где Elantra влетает в полуприцеп – зрелище убедительное. Аналогично поступили и Tesla.

Остальные машины имеют не очень утешительные результаты. Эксперты по этому поводу рекомендаций не дают, но выводы сделали: когда вы "сядете на пассажирское сиденье этих автомобилей, то велика вероятность при подобном столкновении умереть на месте".

Одной из главных причин, почему все результаты такие плохие – этот тест действительно слишком сложный. Однако он интересен тем, что моделирует реальную ситуацию. В конструкции грузовика и его прицепной системы есть устройство защиты, которое поглощает часть энергии из-за деформации, когда следующее транспортное средство движется сзади.

В рекламных проспектах четко заявлено, что "задний бампер полуприцепа служит для защиты кузова от повреждений при ДТП. Он способен поглотить энергию удара и сработать как отбойник и не позволяет легковым автомобилям при возникновении опасных ситуаций на дороге въехать под грузовик".

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DoCar выбрала 30% перекрытия лобового столкновения. То есть во время фактического испытания поверхность удара грузовика была в основном с левой стороны, а у легкового автомобиля – с правой стороны, то есть пассажира.

В проекции 30-процентного перекрытия лобового столкновения с фурой не пострадали манекены только в салонах трех машин, все остальные оказались в красном и рыжем поле статистики. Фото: DoCar

Упомянутые выше модели Volvo S60 или Tesla Model 3 по уровню крыши имеют где-то такую же высоту, как уровень пола полуприцепа. Благодаря крепким передним стойкам вместо полного раздавливания в момент столкновения, крышу в тестах лишь прижимало к кузову, обеспечивая в салоне легковушки такое важное для подобных ситуаций жизненное пространство.

Кстати, опыт показал, что общие характеристики седанов на самом деле лучше, чем у внедорожников. Нижняя часть кузова автомобиля облегчает попадание под грузовик. Передняя балка предотвращает столкновение, эти и другие механизмы могут соприкасаться с задними колесами грузовика и действовать как буфер.

Где-то на бездорожье SUV безупречен в проходимости, а вот в столкновении с прицепом фуры он... сами видите. Фото: DoCar

А для внедорожников высота кузова грузовика составляет почти середину передней стойки, и вероятность того, что передняя стойка с треском сломается, слишком высока.

Таким образом, мы видим, что автомобили Elantra и Emgrand имеют передние стойки, которые практически не изгибаются. Это намного лучше, чем у SUV, который стоит гораздо дороже.

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Таким образом Dongchedi сломал представление о "дорогой – значит, безопасный" и доказал, что хороший автомобиль должен быть безопасным. С этой точки зрения владельцы автомобилей должны знать границы своих транспортных средств (см. видео внизу). Это побуждает кого-то из производителей задуматься, а кто-то уже широко использует выводы для продвижения своих машин.