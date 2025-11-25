Какие автомобили лучше всего подходят для переоборудования на газ: свежие данные украинского рынка

Подсчеты показывают: рынок инсталляций ГБО в 2025 году держится на уровне около 1000–1200 автомобилей ежемесячно. Для сравнения, еще несколько лет назад этот сегмент фактически взрывался из-за огромной разницы в цене между бензином и LPG. Теперь же экономия есть, но она стала значительно скромнее. Данные анализировались Институтом исследований авторынка на основе открытой статистики переоборудований и рыночных наблюдений.

Также интересно Renault представил минивэн с ГБО за $7300

Почему устанавливают ГБО сегодня

При нынешних ценах проехать 100 км на бензине (при расходе 10 л/100 км) стоит примерно 580 грн. На газе - около 450 грн, если автомобиль потребляет 13 л/100 км пропан-бутана. Разница есть, но речь идет всего о нескольких сотнях гривен на 1000 км пробега. Поэтому мотивация изменилась: если раньше ГБО ставили практически все - от компактных хэтчбеков до трехлитровых кроссоверов - то сейчас оно остается более прагматичным решением для машин с большими атмосферными моторами.

Какие авто чаще всего переводили на газ

Октябрьский рейтинг подтвердил тенденцию последних лет: рынок ГБО условно делится на две большие группы.

"Старые европейцы" - проверенные, простые, недорогие в эксплуатации.

Skoda Octavia снова стала лидером - 45 новых переоборудований за месяц. Рядом - Volkswagen Golf и Passat, которым доверяют за неприхотливость и доступность обслуживания. Все они оснащены простыми "атмосферниками", которым ГБО не вредит и которые быстро окупают инвестицию.

Традиционно сильные и бюджетные Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo - это, по сути, машины, для которых газовое оборудование давно стало частью "стандартного пакета" при покупке.

"Американцы" с большими атмосферными моторами

Около половины всего рейтинга занимают автомобили, завезенные из США. Здесь в лидерах - Jeep Compass (36 переоборудований). Также в топ вошли Nissan Rogue, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.

Общая черта всех этих моделей - объемные атмосферные двигатели, которые на бензине становятся слишком дорогими в использовании. Для таких авто ГБО - это реальный способ уменьшить расходы хотя бы в полтора раза.

Присутствие Toyota Camry тоже не удивляет: модель известна тем, что производитель еще долго оставлял на ней проверенные атмосферные ДВС. А без газа эксплуатация таких моторов с каждым годом становится ощутимо дороже.

Также интересно какие авто привозили из США в октябре

Почему устанавливают ГБО все меньше

Спрос сдерживает несколько факторов.

1. Экономия уменьшилась

Разница между бензином и газом уже не такая существенная, как в 2022–2023 годах.

2. Новые моторы стали сложнее

Современные двигатели с прямым впрыском не слишком "дружат" с ГБО. Поставить оборудование на такие авто можно, но дорого, сложно и нередко нецелесообразно.

3. Рост сегмента электромобилей

Электрические авто сейчас предлагают максимальную экономию без дополнительных вмешательств в конструкцию. И все больше водителей выбирают именно этот путь, а не газификацию бензиновых машин.

Что это означает для рынка

Сегмент ГБО в Украине постепенно трансформируется. Из массового решения он превращается в узкую нишу - для тех автомобилей, где переоборудование действительно имеет смысл. Это прежде всего старые атмосферные моторы и большие американские кроссоверы,, которые без газа расходуют слишком много топлива.

В перспективе ближайших лет эта тенденция будет только усиливаться. ГБО останется, но в роли инструмента для специфических случаев, а не массового способа экономии.